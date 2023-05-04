Пророчество в песне «Короля и шута» помогло раскрыть громкое уголовное дело

На днях на выставке «Панк-культура. Король и Шут» в московском арт-центре «Винзавод» исчез один экспонат.

«Ночью воры влезли в музей

И один другому сказал

Ты, брат, бери, что хочешь, только скорей

А я сгоняю пока в тронный зал

Я мигом!»

Кто бы мог знать, что эти строчки одной из сказочных рок-песен «Короля и Шута» оказались пророческими. И через 23 года после их написания в центре Москвы развернется криминальная череда событий.

На днях на широко распиаренной (все сервисы Яндекса подсовывают баннеры и письма с промокодами для посещения на всех возможных интернет-площадках и своих онлайн-ресурсах) после выхода сериала «Король и Шут» выставке «Панк-культура. Король и Шут» в московском арт-центре «Винзавод» исчез один экспонат. Смотрители не досмотрели за личной вещью одного из лидеров «КиШ» Андрея Князева. Пропала кожаная жилетка музыканта, в которой он и часто выступал, и снимался в клипах, и ходил даже летом.

Фото: vk.com/korolishut_serial

Само по себе событие поначалу казалось весьма странным и вызывало больше вопросов, чем неподдельного интереса. Это напоминало если не строчки хитов «КиШ», то сюжет советской комедии «Старики-разбойники» (1972), где два пенсионера вынесли шедевр Рембрандта на из музея на глазах у всех посетителей, переодевшись в реставраторов.

Почему Шизофреник утащил жилетку именно Князя? По случайному совпадению продюсера и сценариста чрезмерно продвигаемого сериала «Король и Шут», сотрудничавшего и с организаторами экспозиции? Ведь на выставке есть и гитары Егора Летова, и черновики музыкантов «Гражданской обороны», и куртка Михала Горшенева, и другие более ценные экспонаты (стоимость жилетки Князя оценили в 1 миллион рублей — каким образом происходила экспертиза, не сообщается).

Как «грабителю» удалось просто так взять и снять жилетку с манекена, который стоит в свободной и подсвеченной лампами специальной комнате в довольно пустынном участке пространства? Неужели на резонансной выставке в тот момент не было ни одного человека и тем более сотрудника — и никто не заметил? Более того, никого не смутил выходящий с жилеткой Князя в руках мужчина.

Когда появилось якобы видео кражи, вопросов появилось еще больше. В совершенно пустом зале выставки без единого человека двое немолодых мужчин в кожаном стоят у раздетого манекена (якобы уже сложили жилетку то ли в пакет, то ли в сумку), рассматривая его, а потом неспешно удаляются.

Хм, а что так можно было?

Сомневаться в правонарушении, конечно, не приходится. В пресс-службе МВД по Москве действительно подтвердили, что вызов в службу «102» по адресу 4-й Сыромятнический переулок поступил в ночь на пятницу, 28 апреля, и розыск преступника начался. Правда, феноменально быстро закончился. Им оказался бывший солист трэш-метал-группы «Коррозия металла» Александр Петухов-Лазаревич. Мужчина раскаялся и сказал, что воровать «навсегда» вещь не хотел.

Фото: vk.com/korolishut_serial

— Я взял ее [жилетку] вовсе не насовсем, — пояснил после музыкант. — Я взял, чтобы с ней пофотографироваться, и хотел вернуть. А меня взяли, скрутили руки и обвинили в краже. Как мне теперь выпутываться, я даже не знаю.

Про Александра Петухова-Лазаревича известно лишь, что с 1984 по 1985 год он солировал в «Коррозии металла» (любопытно, был на открытии выставки и лидер «КМ» Сергей «Паук» Троицкий», например). Чем занимался и на что в последнее время жил подозреваемый — до сих пор неизвестно. За кражу в особо крупном размере ему грозит до 6 лет тюрьмы, однако добрые организаторы выставки, да и сам Князев, представший в сериале «Король и Шут» тоже человеколюбивым и мудрым, намерены ходатайствовать о смягчении наказания.

Эта странная история с хэппи-эндом выглядит или как гимн оперативникам, или как ода безумству храбрых воришек, ненадолго позабывших, что в XXI веке на камеры записывается примерно каждый шаг человека.