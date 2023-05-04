Мировая экономика раскалывается на враждующие блоки: с кем будет Россия

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) - вполне могут создать экономический блок мощнее, чем западный Фото: Shutterstock

ДВОЙНОЙ УДАР

Глобальная экономика может развалиться на враждующие блоки, и риск такого распада растет. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Брюсселе.

- Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население Европы, - предупредила Георгиева. И добавила, что нынешняя ситуация - «опасный момент в истории». При этом угроза развала глобального хозяйства нарастает одновременно с замедлением мировой экономики, что вдвойне неприятно.

Что имеет в виду госпожа Георгиева и где окажется Россия, если раскол случится? Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

«ВАКХАНАЛИЯ ПРОДОЛЖАЛАСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ»

- Высказывания главы МВФ вполне правдоподобны, - считает Чирков. - Действительно, раскол мира на враждующие экономические блоки уже идет, и достаточно серьезными темпами. Но тут все-таки важна причина, почему она об этом говорит. Очевидно, что государства, которые представляют альтернативную точку зрения - допустим, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - Ред.) - вполне могут создать экономический блок мощнее, чем западный. Вот что ее на самом деле волнует.

- А что в этом случае ждет Россию?

- Раскол по таким экономическим блокам будет способствовать большему благосостоянию наименее обеспеченных стран. Потому что в результате этого раскола западные страны будут самыми пострадавшими, и весь мир перестанет спонсировать их благоденствие. Это было реально до 2022 года, когда разные страны скупали западные долговые ценные бумаги. Эта вакханалия продолжалась десятилетиями, и как раз из-за этого было расслоение по доходам, по ВВП между многими странами. Сейчас это расслоение, я думаю, имеет все шансы сократиться. И мы на самом деле видим, что в России бедность сокращается просто рекордными темпами.

КАМАЗ, ЛЕТЯЩИЙ В СТЕНУ

- Где же пройдут границы новых экономических и политических блоков?

- Можно процитировать президента РФ, что границы России нигде не заканчиваются, и границы будущих экономических блоков тоже не будут нигде заканчиваться. По периметру они будут охватывать несколько стран, но в реальности они не будут этим заканчиваться, потому что мы видим очередь из стран, готовых вступить в эти блоки. В частности, если мы говорим о группе БРИКС, то туда готовы вступить многие государства. И эти блоки, безусловно, будут конкурировать.

- Мы постоянно слышим эти слова - «раскол», «блоки»… Означает ли это, что между этими враждующими блоками не будет никаких экономических взаимоотношений?

- Я думаю, что в ближайшие годы - особенно после того, как конфликт вокруг Украины пойдет на спад - сотрудничество между этими блоками будет как раз усиливаться. И в данном случае у России внешнеэкономическая деятельность очень сильно активизируется. И это произойдет именно потому, что эти блоки будут сравнимы по силам, и практика экономических санкций уйдет в прошлое, потому что всем станет очевидна ее абсолютная бесполезность.

Например, они (западные страны, - Ред.) сейчас грозят санкциями Китаю. Но вводить санкции против первой страны мира по ВВП и по паритету покупательной способности - это все равно, что направить груженый «КамАЗ» в бетонную стену. С моей точки зрения, это могут предлагать только люди, оторванные от реальности.

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