Россия в росте, США - в долгах, а Германия - пусть идет в минус

Путин попросил Решетникова рассказать о потребительском спросе. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

РАСПЛАТА ЕВРОПЫ

Владимир Путин пригласил к себе в кремлевский кабинет министра экономики Максима Решетникова - с докладом о том, как эта самая экономика себя чувствует. Запад утверждает, что вот-вот и Россия окажется на коленях. А как на самом деле?

- Хотелось бы от вас услышать более точные оценки, - сразу спросил президент.

- Наша экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам, - похвалил свою сферу Решетников. - Это было и в ковид, мы меньше «упали», чем другие, и быстрее встали. А многие страны разогнали инфляцию…

- Они предпочитают сейчас об этом не говорить, - заметил Путин. - Я смотрю западную аналитику – это замалчивается напрочь.

- Им неизбежно за это придется расплачиваться, - сделал грозный прогноз министр. И привел факт - у нас сейчас, по данным за март, инфляция всего 3,5%.

Путин заглянул в лист с графиками.

- Я смотрю, в Германии – 7,4, во Франции – 5,7, в США – 5, - перечислил он.

- А у нас по апрелю еще снизится — до 2,6%, - продолжил министр.

Президент взял еще один лист с графиком:

- Я смотрю на госдолг. В США он — 121,7% от ВВП. Еврозона – 90,9, Германия – 66,5, Франция – 111,1. А у нас хороший показатель — 14,9%.

- Это наш «запас» стабильности, - подтвердил Решетников. - Поэтому, думаю, по итогам года мы окажемся среди лидеров по экономическому росту. Наш прогноз – 1,2%.

- Дай бог, - Путин перешел к третьему графику. - МВФ ставит еврозоне – 0,8% (роста. - Ред.)?

- Меньше нас.

- А Германия уходит в минус? - удивился Путин.

- Да. Это же неизбежно, - произнес министр с таким убеждением, будто говорил о неизбежности мировой революции. - Такой резкий насильственный отказ от наших энергоносителей подрывает конкурентность многих отраслей в Европе. И за это не могут не заплатить в итоге европейские потребители.

У НАС РУКИ ХОРОШИЕ, ОКАЗЫВАЕТСЯ

Но подробнее Путин попросил Решетникова рассказать о потребительском спросе. Что у нас с покупательской способностью народа?

- Рост реальных доходов населения мы почти 4% закладываем, - доложил министр. - А рост зарплат, думаем, рост будет минимум 5,4% в реальном выражении (за вычетом инфляции. - Ред.). В январе-феврале в номинале (без вычета инфляции. - Ред.) было плюс 13%, очень хорошие темпы.

Решетников напомнил, что с 1 января следующего года будет еще и кардинальное повышение МРОТ — сразу на 18%.

- На 18,5, - поправил Путин министра, потерявшего полпроцента.

- Да, если точно, - согласился тот. - Это очень сильно подстегнет рост в самых малодоходных группах населения, которые предъявляют спрос на внутренние товары.

Это абсолютно новая реальность, которая меняет качество нашей экономики. У нас «промка» (промышленность. - Ред.) очень хорошо идет. Реально импортозамещение пошло... Много российского оборудования появилось, чего раньше не было.

- Потому что легче было покупать. А теперь надо производить, - кивнул Путин.

- И у наших тут, рядом-то, оказалось всё подешевле, - продолжал доклад о реалиях российской экономики Решетников.

- Да, и по качеству часто получается даже выше. У нас руки хорошие, оказывается, есть, - улыбнулся президент.

КАВКАЗ МЕНЯЕТСЯ

А в конце встречи разговор зашел о тепличном бизнесе на Северном Кавказе.

- На Кавказе реально очень хорошее оживление экономическое, - рассказал Решетников. - И цифры роста, наконец-то, стали опережать общероссийские.

- Там это нужно, - одобрил Путин. - Отставание было большое.

- Хорошо поработала правоохранительная система, - выдал министр кавказский бизнес-секрет. - Абсолютно изменился бизнес-климат. Люди в себя поверили.

- Там много еще чего надо сделать, - подвел итог президент.