Трясли флагом и бросались с кулаками: украинская делегация напала на российских дипломатов на саммите в Турции

Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление

Буквально вчера или позавчера глава МИД Украины Дмитро Кулеба с весьма таинственным видом сообщил, что ему звонил некий министр иностранных дел (не скажу, какой) страны, который ему в ходе разговора заявил, будто сейчас именно Украина "определяет, какие страны являются цивилизованными, а какие – таковыми не являются". И, исходя из этого мнения Незалежной, соответственно, другие государства понимают, с кем можно иметь дело, а с кем – нельзя.

Прошло, максимум, два дня после этого истерического заявления, как хохлы ( и я настаиваю именно на этом термине, который употреблял еще великий русский литератор и мировой классик Николай Васильевич Гоголь) доказали, что обычная цивилизованность в освоенный ими набор культурно-социальных ценностей не входит.

В столице Турции Анкаре открылся саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничеств. Делегаты из стран Причерноморья собрались обсудить проблемы региона, пути их решения, способы совершенствования сотрудничества. Роковой ошибкой турок - принимающей стороны саммита оказалось приглашение делегации Украины. Собственно говоря, не пригласить их не могли, потому что Украина еще имеет кусок побережья Черного моря, и они могли без всяких приглашений отправить на этот саммит свою делегацию. С другой стороны, даже отрезав Украину от морского побережья, никаких гарантий ее неучастия никто не получит – являются, в конце концов, членами ПАЧЭС Армения и Молдавия, хотя собственных побережий на Черном море не имеют.

Стоило главе российской делегации на саммите депутату Госдумы Ольге Тимофеевой получить слово, как хохлы устроили нечто похожее на свинячьи разборки у корыта во время кормления. Они прискакали дружной толпой, раскинули на руках сине-гнойный украинский и красно-черный флаги запрещенного в России "Правого сектора", начали что-то вопить, орать и визжать. Сами флаги, при этом, имели непрезентабельный вид.

Председательствующий на собрании спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп потребовал у украинцев убрать флаги и прекратить скандал, но те в ответ лишь вошли в какой-то свой свинячий транс, а когда к ним подошла охрана, распустили руки и попытались решить вопрос таким способом, каким привыкли разрешать все противоречия в Верховной раде Украины – банальной дракой. И в ходе этого "оскорбления действием" каким-то чудом не задели нашу Ольгу Тимофееву, хотя руки укропузанов вместе с этими "обос…ми" тряпками мелькали в опасной близости от ее головы. Тимофеева продемонстрировала поразительное хладнокровие и сидела с видом английской королевы на представлении шутов, пока охрана не справилась с крупными украинскими парнокопытными млекопитающими и, по распоряжению спикера парламента Турции, не вывела скандалистов-"цивилизаторов" вместе с их флагами из зала.

- Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы, - рассказала она после инцидента и подчеркнула, что сделать этого скандалистам не удалось. В отличие от прошлого года, когда укрохохлы все же смогли своими акциями вынудить российскую делегация отказаться от участия в таком же саммите, в результате чего российская делегация приостановила выплату взносов.

И все же интересно, какая именно страна интересуется мнением этих плохо воспитанных и совершенно недрессированных диких животных по вопросу, кого можно считать цивилизованными, а кого нет. Ведь сам Кулеба сей великой украинской тайны не сообщил. Да и вряд ли есть где в мире какой-нибудь глава МИД, который будет интересоваться мнением украинцев по этому вопросу. Как, впрочем, и по многим другим.

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