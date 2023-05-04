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В мире4 мая 2023 16:40

Трясли флагом и бросались с кулаками: украинская делегация напала на российских дипломатов на саммите в Турции

В результате организаторам встречи пришлось выгнать укрохохлов из зала заседаний
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление

Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление

Буквально вчера или позавчера глава МИД Украины Дмитро Кулеба с весьма таинственным видом сообщил, что ему звонил некий министр иностранных дел (не скажу, какой) страны, который ему в ходе разговора заявил, будто сейчас именно Украина "определяет, какие страны являются цивилизованными, а какие – таковыми не являются". И, исходя из этого мнения Незалежной, соответственно, другие государства понимают, с кем можно иметь дело, а с кем – нельзя.

Прошло, максимум, два дня после этого истерического заявления, как хохлы ( и я настаиваю именно на этом термине, который употреблял еще великий русский литератор и мировой классик Николай Васильевич Гоголь) доказали, что обычная цивилизованность в освоенный ими набор культурно-социальных ценностей не входит.

В столице Турции Анкаре открылся саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничеств. Делегаты из стран Причерноморья собрались обсудить проблемы региона, пути их решения, способы совершенствования сотрудничества. Роковой ошибкой турок - принимающей стороны саммита оказалось приглашение делегации Украины. Собственно говоря, не пригласить их не могли, потому что Украина еще имеет кусок побережья Черного моря, и они могли без всяких приглашений отправить на этот саммит свою делегацию. С другой стороны, даже отрезав Украину от морского побережья, никаких гарантий ее неучастия никто не получит – являются, в конце концов, членами ПАЧЭС Армения и Молдавия, хотя собственных побережий на Черном море не имеют.

Стоило главе российской делегации на саммите депутату Госдумы Ольге Тимофеевой получить слово, как хохлы устроили нечто похожее на свинячьи разборки у корыта во время кормления. Они прискакали дружной толпой, раскинули на руках сине-гнойный украинский и красно-черный флаги запрещенного в России "Правого сектора", начали что-то вопить, орать и визжать. Сами флаги, при этом, имели непрезентабельный вид.

Председательствующий на собрании спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп потребовал у украинцев убрать флаги и прекратить скандал, но те в ответ лишь вошли в какой-то свой свинячий транс, а когда к ним подошла охрана, распустили руки и попытались решить вопрос таким способом, каким привыкли разрешать все противоречия в Верховной раде Украины – банальной дракой. И в ходе этого "оскорбления действием" каким-то чудом не задели нашу Ольгу Тимофееву, хотя руки укропузанов вместе с этими "обос…ми" тряпками мелькали в опасной близости от ее головы. Тимофеева продемонстрировала поразительное хладнокровие и сидела с видом английской королевы на представлении шутов, пока охрана не справилась с крупными украинскими парнокопытными млекопитающими и, по распоряжению спикера парламента Турции, не вывела скандалистов-"цивилизаторов" вместе с их флагами из зала.

- Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы, - рассказала она после инцидента и подчеркнула, что сделать этого скандалистам не удалось. В отличие от прошлого года, когда укрохохлы все же смогли своими акциями вынудить российскую делегация отказаться от участия в таком же саммите, в результате чего российская делегация приостановила выплату взносов.

И все же интересно, какая именно страна интересуется мнением этих плохо воспитанных и совершенно недрессированных диких животных по вопросу, кого можно считать цивилизованными, а кого нет. Ведь сам Кулеба сей великой украинской тайны не сообщил. Да и вряд ли есть где в мире какой-нибудь глава МИД, который будет интересоваться мнением украинцев по этому вопросу. Как, впрочем, и по многим другим.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции «КП»

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