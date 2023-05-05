Самые популярные туристические места Москвы, в которых отлично ловит связь

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В преддверии Дня работников радио и связи, который отмечается 7 мая, мы составили топ-3 самых популярных мест Москвы, где отлично ловит интернет. День радио пересекается с длинными майскими выходными, когда многие россияне приезжают на несколько дней погулять по столице. Рассказываем подробнее, какие визитные карточки непременно нужно посетить и откуда сразу же можно вести онлайн-трансляции и делиться с близкими фотографиями и видео. Данными о работе сети поделился билайн.

Москва-Сити

Это место – одно из самых популярных для посещения. Крупнейший деловой центр столицы за два десятка лет стал культовой достопримечательностью. Тысячи жителей и гостей Москвы ежедневно приезжают сюда, как на работу, так и отдохнуть. Здесь круглосуточно кипит жизнь. На территории более 60 га сосредоточены штаб-квартиры компаний, офисы, жилые апартаменты, популярные рестораны и магазины. Все они находятся внутри высоченных небоскребов, завораживающих своим величием. Этот уголок туристы часто сравнивают с престижным жилым районом Дубая – Марина – в ОАЭ.

Связь здесь ловит отлично. Чтобы деловые встречи, видеозвонки, загрузка видеофайлов, прямые эфиры, общение в мессенджерах и социальных сетях проходили без сбоев, оператор «невидимой нитью» проложил на территории комплекса 655 км кабеля, что почти равно расстоянию от Москвы до Петербурга.

Москва-Сити обслуживают 32 базовых станции – 10 находятся снаружи, а 22 – внутри основных зданий (башнях комплекса, отеле, торговом комплексе и других объектах). Все организовано таким образом, чтобы посетители всегда оставались на связи, даже во время передвижений по территории.

По данным оператора, абоненты каждый день в этом районе скачивают более 7 Тб контента в сутки, это более 2000 фильмов в отличном качестве, а разговаривают 160 000 минут в день. Средняя скорость мобильного интернета здесь 38,6 Мбит/с, а пиковая может достигать 400 Мбит/с.

Воробьевы горы

Воробьевы горы с возвышающейся над лесным массивом высоткой МГУ на юго-западе Москвы всегда были одним из самых популярных символов города. С недавних пор локация с новой силой манит к себе москвичей и гостей столицы открывшейся канатной дорогой, которая соединила Воробьевы горы с Лужниками.

Чтобы обеспечить связь на территории, оператор установил 10 базовых станций. Ежедневно Воробьевы горы, куда теперь многие приезжают, чтобы ощутить полет над Москвой, посещают более 90 000 клиентов оператора. В общей сложности они в среднем качают почти 3 Тб интернет-трафика, что равняется около 20 000 часов просмотра видео на различных платформах.

Разговаривают москвичи здесь намного меньше, чем в Москва-Сити, – около 44 000 минут в день. Но это и неудивительно, здесь хочется больше наблюдать, снимать и делиться видами. Средняя скорость – до 16,4 Мбит/с, а максимальная – до 373 Мбит/с. Такая скорость мобильного интернета может позволить проводить видеозвонки, загружать видеофайлы, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Кремлевская площадь

Кремлевская площадь – самая узнаваемая достопримечательность Москвы не только в России, но и во всем мире, она занимает почти 25 тысяч квадратных метров. Здесь настоящее «сердце» столицы, где расположены исторические достопримечательности, проходят массовые мероприятия и находится ГУМ. Кремлевская площадь популярна в любой сезон. Летом можно часами гулять по удобному пешеходному маршруту и наслаждаться видами, а зимой гостей манят главный городской каток и Рождественская ярмарка.

Чтобы обеспечить территорию площади связью, включая Кремль, оператор задействовал 13 базовых станций – 9 расположены на улице, а 4 – внутри зданий, таких как ГУМ, Мавзолей Ленина и других. Общая длина кабеля, скрытого от глаз гуляющих, но важного для работы оборудования, достигает 30 км. Это примерно равно длине маршрута от Москвы до Одинцово в Московской области.

Средняя скорость мобильного интернета здесь около до 22 Мбит/с, а максимальная достигает 337 Мбит/с. Таких показателей хватит на отправку фото- и видеоконтента близким в высоком разрешении. Посещают Красную площадь примерно 100 000 абонентов оператора в день, и все вместе скачивают более 1 Тб, а выговаривают во время прогулок 27 100 минут.

- Мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественный сервис, поэтому постоянно совершенствуем работу мобильной сети, как в новых микрорайонах, так и в исторических местах столицы. Мобильную сеть часто сравнивают с воздухом – она так же невидима, но и так же важна для многих из нас. Чтобы в разные дни, праздничные или будничные, мы могли оставаться на связи с близкими, делиться своими впечатлениями в разных форматах, - отметил Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».