3 тысяч человек из 14 стран приняли участие в первой Кавказской инвестиционной выставке

Фото фонда Росконгресс

В МинВодах завершила свою работу первая Кавказская инвестиционная выставка. Событие посетили порядка 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ из стран СНГ и «каспийской пятёрки». Всего в работе выставки приняли участие гости из 14 зарубежных стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Республики Абхазия, Республики Кипр, Республики Южная Осетия, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки. В деловой программе выставки состоялось более 30 мероприятий, в рамках которых выступило свыше 300 спикеров.

«Кавказская инвестиционная выставка состоялась впервые и сразу привлекла значительное количество участников. Мы стали свидетелями живого диалога между государством, бизнесом и общественными институтами, состоялось несколько десятков деловых мероприятий: круглых столов, дискуссий, встреч. Подписаны соглашения, налажены новые связи. Считаю, что цель, которую ставили организаторы, достигнута, а само событие обязательно придаст дополнительный импульс для развития Северо-Кавказского федерального округа. Уверен, что тот потенциал, который есть сегодня у каждого региона, будет реализован в том числе благодаря представлению на Кавказской инвестиционной выставке достопримечательностей, инвестиционных возможностей и ресурсов», – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ, курирующий СКФО, Александр Новак.

Среди высокопоставленных иностранных официальных лиц участие в мероприятии приняли Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев; Председатель Правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев; Вице-премьер-министр, Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган; Заместитель председателя Правительства, Министр экономического развития Республики Южная Осетия Дзамболат Тадтаев.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел на площадке Кавказской инвестиционной выставки совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

В завершение Кавказской инвестиционной выставки Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил: «Текущая ситуация играет на интересы Северного Кавказ, потому что, во-первых, это теперь основной логистический перекресток: это и Азово-Черноморский регион, это и коридор Север-Юг. Во-вторых, если раньше национальный капитал во-многом инвестировал в зарубежные страны, то сейчас все понимают, что инвестировать надо в страну, в том числе в Северный Кавказ с гигантским рынком и возможностями. Для Кавказа сейчас реальное время возможностей, и судя по интересу, который мы видим на Кавказской выставке от инвесторов, думаю, мы все вместе сделаем так, чтобы это время не упустить».

Кавказская инвестиционная выставка стала не только экспертной и выставочной площадкой, но и местом, где ведутся переговоры и заключаются деловые контракты по крупным проектам и соглашениям. На КИВ-2023 было подписано свыше 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

На основной выставочной экспозиции КИВ-2023 были представлены 20 стендов регионов Северо-Кавказского федерального округа и стран, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в СКФО. Свои инвестиционные проекты представят Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия. Центральной зоной экспозиции стал объединенный стенд института развития «Кавказ.РФ». На нем были представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона.

В спортивной программе КИВ-2023 более 300 человек приняли участие в утреннем забеге «НА ВЫСОТЕ» на 5-километровой дистанции в Пятигорске. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач и другие участники выставки вместе с жителями Ставропольского края стартовали у места дуэли великого поэта Михаила Лермонтова по маршруту, проложенному по живописной территории горы Машук.

Кавказская инвестиционная выставка состоялась при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор – Фонд Росконгресс.