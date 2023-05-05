Салют Победы в мае 1945-го Сталин смотрел в полном одиночестве

«КП» восстановила по минутам, что делал 8 и 9 мая Сталин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

78 лет назад был взят Берлин, над рейхстагом поднято знамя победы, Жуков подписал с немцами и союзниками Акт о капитуляции Германии. А что делал 8 и 9 мая 1945-го Иосиф Сталин? С кем встречался, кому звонил, что подписывал?

МЕЖДУ ВОЙНОЙ И МИРОМ

В победном мае Сталин совмещал четыре (!) высших поста в стране Он был Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР, председателем Совнаркома, наркомом обороны и Председателем Госкомитета обороны. Именно как глава ГКО вождь народов подписывал документы последнего дня войны и первые документы мира.

Днем 8 мая советский лидер, до вечерней встречи в Кремле с шестью соратниками, поставил автограф под шестью постановлениями ГКО. 9 мая не подписал ни одного. Зато 10 мая — его характерная подпись появилась на 78 постановлениях!

Над двумя документами глава Советского Союза задержался дольше, чем над остальными. В постановлении №8449 было подробно расписано, как наши войска на Дальнем Востоке перейдут на нормы питания и денежного довольствия, что приняты для действующей армии. То есть повышенные. С 1 июня 1945-го. Чтобы через два месяца вступить в войну с Японией — как Сталин и обещал в февральской Ялте Черчиллю и Рузвельту.

СПАСЕНИЕ БЕРЛИНА

Следующим глава победившего Советского Союза подписывал двухстраничное постановление Ш 8450с. С простым названием «Вопросы Берлина».

За 8 часов до официального подписания акта о капитуляции Германии в берлинском пригороде Карлсхорсте, Сталин перечитывал и ставил свою подпись под такими строчками:

- Оказать Военсовету 1-го Белорусского фронта помощь в организации снабжения населения Берлина… Образовать запасы до 15 июня за счет заготовок на территории Германии и за счет трофейных ресурсов, имеющихся на 1-м Украинском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах... Исходить из 2 миллионов человек населения на 5 месяцев снабжения по нормам:

Хлеба — 400- 450 гр. в день на человека.

Мяса — 60 гр

Крупы — 50 гр

Сахара — 20 гр.

Сталин распоряжался в ближайшее же время выделить 500 тонн кофе и 200 тонн чая «из отечественных ресурсов». А также 105 тысяч тонн зерна, 18 тысяч тонн мясопродуктов, 4.5 тысячи тон жиров и 6 тысяч тонн сахара. Разрешал в столице поверженного рейха частную свободную торговлю всеми товарами. И обязывал Военсовет 1-го Белорусского обеспечить городское самоуправление Берлина машинами и горючим.

В мае 1945-го берлинцев от голода спасала Красная армия - глава СССР подписал специальное постановление по этому поводу. Фото: РИА Новости

Верховный знал, что понадобится помощь из Москвы. Этим же постановлением он командировал в германскую столицу члена ГКО Анастаса Микояна и начальника тыла Красной Армии Андрея Хрулева. Вызвав их обоих в Кремль.

В Журнале посещений Сталина от 8 мая 1945-го обозначено, что Микоян прибыл к вождю в 19.50 и покинул его кабинет в 24.00. Хрулев появился у Верховного в 22.30 и ушел от него в 01.05.

Вот что говорит о выборе вождя вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

- Масштабные меры по экстренному снабжению Берлина Сталин мог поручить именно генералу Хрулеву, который на тыле сидит. Берлин находится в зоне только что завершившихся военных действий. До создания четких зон оккупации еще несколько месяцев. Там физически еще нет гражданской администрации. Ни советской, ни немецкой - только военная администрация. В первые майские дни снабжением занимался комендант Берлина Берзарин. Но видимо, у Сталина были опасения, что генерал может и не справится - проблема слишком велика.

- И вечером 8 мая Сталин дал Хрулеву конкретные указания?

- 8 мая Сталин в Кремле выслушивает соображения Хрулева относительно Берлина, знакомит его с только что подписанным постановлением (впрочем, все цифры и факты из этого документа Хрулев наверняка знал). И отправляет его в столицу Германии налаживать там новую жизнь. Вместе с Микояном.

Автор работ «Сталин: на вершине власти» и «Генералиссимус Сталин», кандидат исторических наук Юрий Емельянов так объясняет выбор Микояна.

- 8 мая Иосиф Виссарионович общался с Анастасом Ивановичем не менее трех часов....

- Ну все-таки, не один на один. Микоян тогда был членом Госкомитета обороны и заместителем Сталина по Совнаркому. И потому решал многие хозяйственные вопросы в масштабах страны. Но он не был тем, с кем вождь постоянно общался во время войны. Хотя и доверил ему вопросы, связанные с работой промышленности и со снабжением Красной Армии, причем Микоян еще и за внешнюю торговлю отвечал. В том же постановлении, по которому Сталин командирует его на полмесяца в Берлин, именно Микоян — на первом месте. Вероятно, в Кремле обсуждали и его взаимодействие с теми, кто тогда в Германии принимал решения, в первую очередь, с Жуковым.

В 5 утра 9 мая Микоян с Хрулевым «из Спасской башни», как вспоминал помощник Микояна Михаил Смиртюков, выехали на аэродром: «Сталин приказал лететь в Берлин».

ВСТРЕЧАЛИСЬ ДВАЖДЫ

Четыре человека встречались с главою СССР оба знаковых вечера – и 8, и 9 мая. Один из этой четверки – генерал Сергей Штеменко.

В первый вечер он прибыл к вождю в 22.30 и расстался с ним в 01.00. Во второй вошел в кабинет в 17.10 и вышел в 20.30 - за полчаса до того, как на всю страну по радио прозвучало поздравление Сталина советскому народу с великой победой.

Вот как объясняет желание вождя народов пообщаться со Штеменко в то время историк и публицист Евгений Спицын:

- Сергей Штеменко два вечера подряд был у Сталина потому, что был заместителем начальника Генштаба Алексея Антонова. Причем замом по Главному оперативному управлению. Лучше него вряд ли кто мог представить Сталину обстановку на фронтах не только в Германии, но и за ее пределами.

Уточняет Константин Залесский:

- 8 мая капитуляция еще не подписана, боевые действия вне Берлина еще идут. И к начальнику оперативного управления Генштаба у Сталина есть вопросы. Со Штеменко он наверняка обсуждал завершение операции в Чехословакии. Также, вероятно, меры по оперативному управлению войсками в условиях ожидаемой капитуляции Германии. Могли обсуждать малые котлы — вроде Курляндской и Чехословацкой группировки. Штеменко— это докладчик, он все карты Верховному готовит. Сталин хотел узнать ситуацию на «периферийных» фронтах.

Сам Сергей Штеменко воспоминаний о разговорах со Сталиным 8 и 9 мая не оставил, а вот о 7 мае написал следующее:

- Нас вызвали в Кремль... Весь вид Сталина выражал крайнее неудовольствие. Обсуждалась капитуляция в Реймсе... Верховный заметил, что союзники организовали одностороннее соглашение с правительством Деница. От такой «капитуляции» можно ожидать плохих последствий... Обратился к нам и справился, может ли товарищ Жуков подыскать подходящее помещение для торжественного подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Берлине... По ходу разговора мы с Антоновым поняли, что И.В. Сталин и В.М. Молотов уже договорились с представителями союзников считать процедуру в Реймсе предварительной... Союзники согласились и … назначили подписание акта о капитуляции по всей форме в Берлине на 8 мая.

На картине Николая Овечкина «Ставка перед штурмом Берлина» ближе всех к Сталину (крайний слева) стоит Клим Ворошилов.

РОЛЬ ВЫШИНСКОГО

Одной из ключевых фигур, курсировавших в те дни между Москвой и Берлином, Сталиным и Жуковым, оказался Андрей Вышинский – бывший Генпрокурор СССР, на тот момент заместителем наркома иностранных дел.

Утром 8 мая он привез Жукову проект акта о капитуляции, ночью вместе с маршалом победы, союзниками и немцами его подписал, а 9 мая в 17.45 уже входил в кабинет Сталина в Кремле с докладом о великом событии.

Отношения Сталина с Вышинским в то время комментирует Юрий Емельянов:

- Вышинский играл в те дни большую роль. Он не только отвез проект Акта о капитуляции. Он должен был, по поручению Сталина, контролировать, с точки зрения МИДа, поведение Жукова и других. Сталину важно было узнать подробности от человека, с которым еще в Бакинской тюрьме в одной камере сидел. Которого оберегал, хотя Вышинский был убежденным меньшевиком до 1920 года. Потом Сталин Вышинского двигал, в том числе на роль Генпрокурора, затем в МИД. Сталин ему доверял и хотел не по телефону услышать его мнение о том, что и как произошло в Карлсхорсте. Как вели себя люди.

- Вышинский был глазами и ушами Сталина на подписании?

- Есть свидетельства, что Вышинский был не только до конца подписания, но и на неформальном праздновании акта о капитуляции в Карлсхорсте. Которое было устроено тут же после того, как удалились немецкие генералы. Говорят, Вышинский там плясал вприсядку. Но за время обратного перелета в Москву он пришел в себя. И вечером 9 мая в кабинете у Сталина уже вел себя по-другому. Сталину очень нужны были личные впечатления – и от Вышинского он их получил.

ТРИ ВЕСЕЛЫХ ДРУГА

Больше всего времени провели со Сталиным в те майские дни Лаврентий Берия, Георгий Маленков и Клим Ворошилов.

Первые двое прибыли к вождю 8 мая в 19.45, третий припозднился на 5 минут. И все вместе покинули сталинский кабинет в 01.05 уже 9 мая– через 22 минуты после подписания в Карлсхорсте документа, поводящего итог войне.

Также синхронно они появились в 17.10 9 мая - и через 4 часа и 10 минут расстались с уставшим вождем народов. Салют из 30 залпов из 1000 орудий в 22.00 Сталин уже смотрел отдельно от соратников. Пройдет не более 12 часов — и глава СССР начнет подписывать огромный пакет постановлений ГКО. Сначала - «О предоставлении дополнительного займа Венгерскому правительству» и «О частичных изменениях постановлений ГОКО о вывозе оборудования с территории Венгрии». А потом — десятки постановлений о вывозе в СССР станков и документов с заводов Германии и Австрии. Например, «О вывозе технической документации и опытных образцов реактивных самолетов Хейнкеля из г. Вена» или «О вывозе оборудования подземного узла связи Ставки германской армии в г. Берлин для Наркомата обороны».

Евгений Спицын объясняет, почему эти темы Сталин мог проговаривать именно с Ворошиловым:

- Первое постановление, подписанное 10 мая — «О помощи правительству Венгрии». Ворошилов, который много общался со Сталиным и 8, и 9 мая - с февраля 1945-го возглавлял Союзную контрольную комиссию в Венгрии. А с апреля 1943-го руководил Трофейным комитетом.

Константин Залесский дополняет:

- Документы по вывозу оборудования с немецких и австрийских заводов готовились не за часы, и не за день - и обсуждались с тем же Ворошиловым. Их нельзя было визировать до официального подписания акта о капитуляции. До акта есть еще условное немецкое правительство Деница. После капитуляции можно уже не учитывать мнение никакого Деница. - и везти в Союз нужное нам оборудование.

Юрий Емельянов поясняет, почему Ворошилов и в мае 1945-го близок Сталину:

- У бывшего наркома обороны были неудачи и в финской компании, и в начале Великой Отечественной, но Коба очень неохотно избавлялся от тех, кто поддерживал его все время. С Ворошиловым он прошел все - со времен Царицына. И потому и на Параде Победы Ворошилов, вместе с новыми маршалами, стоял около Сталина на мавзолее.

В тройке «долгих» посетителей — и Георгий Маленков, будущий советский премьер, но тогда еще даже не член Политбюро. Почему?

- Тогда Маленков еще не стал вторым человеком в СССР — им был Молотов, но тот в это время был в Сан-Франциско, а Маленкова Сталин двигали на самый верх, - поясняет Юрий Емельянов. - С февраля по сентябрь 1945-го возглавлял Особый Комитет по демонтажу немецкой промышленности при ГКО. Курировал репарации от Германии в пользу СССР — это Сталин и мог обсуждать с ним в мае 1945-го. Но, вообще, Маленков больше решал вопросы по партийной линии. Именно Маленков во время Тегеранской конференции заменял Сталина в Москве. В Тегеран тогда улетели все члены ГКО - кроме Маленкова. То есть уровень доверия вождя к нему был высок.

Третьим посетителем был Лаврентий Берия. В новейшее время были опубликованы выдержки из «Дневников Берии», якобы хранившиеся в архивах до начала 1990-х под грифом «совершенно секретно». В них, в частности, был такой фрагмент:

- 9 мая 1945 года Жуков доложил, что капитуляция подписана. Весь вечер был у Кобы. Был задумчив, но видно, что доволен. Все смотрел на Клима (Ворошилова). Когда уходили из кабинета, даже обнял его. На Ближнюю не пригласил. Сказал, хочет побыть один. У Кобы были втроем, Клим, Георгий и я. Сидели долго, разговор был о разном, то о деле, то Коба и Клим вспоминали Гражданскую.

Серьезные историки, не подвергая сомнению факт, что 8 и 9 мая Берия провел у Сталина в общей сложности 9,5 часов, откровенно сомневаются в подлинности таких вот лирических «дневников».

- Никаких воспоминаний Берии нет. Это нарисовал один «известный писатель», - утверждает Евгений Спицын, - О чем именно Берия говорил о 8 и 9 мая 1945-го года со Сталина, мы не знаем, документов нет. Но он был наркомом Внутренних дел и заместителем председателя ГКО — им было что обсудить. Лаврентий Павлович никогда никаких дневников не вел. И Кобой Берия никогда Сталина не называл - так к вождю обращались только Ворошилов и Молотов. А Берия и в партию вступил после революции, и был лет на 10 был моложе Сталина.

9 мая в 21:00 по советскому радио прозвучало обращение Иосифа Сталина,:

- ...Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию... Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами... Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития…

В это время рядом со Сталиным были Берия, Ворошилов и Маленков. Речь вождя была записана днем, (текст занял полстраницы формата А-4) на радиостанции Кремля. Именно из этой студии Юрий Левитан за несколько минут до 22.00, вскрыв сургуч на секретном пакете, зачитал Приказ Верховного главнокомандующего «...В ознаменование окончательной Победы... салют 30 залпами из 1000 орудий!».

Известно, что Сталину 9 мая с поздравлениями также звонили Никита Хрущев (тогда руководитель Украинской ССР) и дочь вождя, Светлана Аллилуева.

Но победный салют вождь смотрел один.