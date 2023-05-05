Анекдоты: По правилам этикета мясо надо запивать красным вином, рыбу - белым, а плавленый сырок - водкой

Две блондинки летят в самолете. Вдруг погас свет. Одна говорит:

- О, в тунель заехали!..

* * *

Один предприниматель интересуется у другого:

- Как тебе удалось добиться того, что твои сотрудники никогда не опаздывают?

- Очень просто: у меня работает 30 человек, а мест для парковки всего 20.

* * *

- Что-то вы перестали редко у нас бывать…

* * *

Я не понимаю, почему вы все не понимаете, почему растут цены на бензин.

Это же элементарно:

1. Когда растут цены на нефть, то, раз бензин делается из нефти, то и цены на бензин должны расти.

2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повышать цены на бензин, чтобы компенсировать падение доходов от цен на нефть.

3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин растут, потому что инфляция.

Ну и кому тут что не ясно?

* * *

- А почему колеса у поезда стучат, они же круглые?

- Ты дебил? Чему площадь круга равна?

- Пи эр квадрат.

- Так этот квадрат и стучит.

* * *

Уважайте людей в очках.

Они заплатили деньги, чтобы вас видеть…

* * *

- На кого учишься?

- Я буду менеджером по экономике и управлению на общественном транспорте.

- Так бы сразу и сказал - кондуктором.

* * *

Если вы ночью заблудились в лесу, посмотрите на Полярную звезду. Она ничтожно мала по сравнению с вашими проблемами.

* * *

Криминальные новости:

- Эстонская мафия до сих пор контролирует 30% акций АО «МММ».

* * *

Сара смотрит в окно и говорит Рабиновичу:

- Смотри, Яша, и учись... Живут же таки некоторые жены!

- Ты о чем?

- О чем... Видишь, какой у Цили муж заботливый! Даже белье помогает снять с веревки.

- Да, Моня очень внимательный, дорогая! Я согласен. Но белье-то наше!

* * *

- Как долго я тебя искала, Гоша!..

- Знаю, я прятался как мог.

* * *

Доллар - это финансовая пирамида! Там эта пирамида даже на купюре нарисована.

* * *

В 6 утра какие-то люди включили под балконом бодрую музыку и начали делать зарядку. Сбросил им гантели.

* * *

Оригинальнее всех оказался директор ликеро-водочного завода. Это же надо умудриться пропить ликеро-водочный завод!

* * *

- А мой муж и сейчас смотрит на меня так, как в тот самый первый день, когда мы только познакомились!

- С любовью?

- С ужасом!