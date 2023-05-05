Вопрос дня: Ваши любимые строчки о войне, о Дне Победы?

Песня «Смуглянка» после выхода фильма «В бой идут одни «старики» стала народной и любимой. Фото: Кадр из фильма

Лариса Рубальская, поэтесса:

- Мой отец воевал. Он вернулся, и мы пели песни, которые все знают: «Вот солдаты идут по степи опаленной», «От Москвы до Бреста нет такого места», «Давай закурим, товарищ, по одной», «Синенький скромный платочек». Я выросла на этих песнях. Я их не забыла. До того как папа ушел в 1979-м, мы каждое 9 Мая пели их все.

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

- Мое любимое стихотворение - «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» Константина Симонова. В сентябре 1941-го написаны потрясающие строчки: «Нас пули с тобою пока еще милуют. Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился». Сегодня, когда садимся за стол 9 Мая, поем «Эх, дороги... Пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян. Знать не можешь доли своей: может, крылья сложишь посреди степей».

Владимир Березин, теле- и радиоведущий:

- Для меня любимая - «День Победы». Она была строевой песней нашей роты в Монголии: «Пол-Европы прошагали, полземли, этот день мы приближали, как могли». И мы каждый день шли по плацу под «День Победы». В 1977-м это исполнял ансамбль Александрова, и солировал Эдуард Лобковский. А я ее впервые услышал в исполнении солиста Театра оперы и балета Улан-Удэ. Этот театр приехал в Улан-Батор и как-то так ее спел… И командир сказал: давайте ее разучим. Из множества хороших песен, посвященных Дню Победы, вот эта - часть моей жизни, моей юности.

Салават Щербаков, народный художник России:

- Конечно, «Вставай, страна огромная». Великое произведение. И особая любовь - к каждой строчке из «Василия Теркина» Твардовского. Это такое народное, человеческое отношение к войне. Не большое, государственное, а одного конкретного солдата. Да там одного этого философского достаточно: «Переправа-переправа - берег левый, берег правый... Кому память, кому слава, кому темная вода».

Олег Смирнов, бывший замминистра Гражданской авиации СССР:

- Конечно, «Темная ночь». Разумеется, «Синий платочек». Но главная для нас - «Потому, потому что мы пилоты - небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом - самолеты, ну а девушки, а девушки - потом!»

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

- Любимая песня и каждая строчка из нее - «Песня о Земле» Владимира Семеновича: «Кто сказал: «Все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя!»? Кто сказал, что Земля умерла? Нет, она затаилась на время...»