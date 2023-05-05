Здесь русский солдат «сапогом» бьет по врагу: Как первые «успехи» контрнаступления Украины оказались ложью

Выстрел, и спустя несколько секунд разрыв. За ним еще один, и еще Фото: Александр КОЦ

КОЛЛЕГИ ПО САНКЦИЯМ

- А мы ведь с вами в каком-то смысле коллеги, - смотрю на бойцов хабаровской мотострелковой бригады.

- Это в каком месте?

- Меня, как и вас, украинские СМИ обвинили в том, что было год назад на Киевщине.

Показываю старую закладку, в которой черным по белому написано: «…принимал участие вместе с воспеваемыми им «гостомельскими богатырями». Хабаровчан же обвинили в произошедшем в Буче. Уникальный случай для российского подразделения. Почти весь состав бригады (на западе нашли списки лишь за 2018 год, но решили, что и так сойдет) попал под санкции Евросоюза.

Доказательствами, конечно, никто заморачиваться не стал. Я, например, был в окрестностях этого города в марте 2022-го. И никого, кроме десантников там не видел.

- А нас там и не было, - проясняет ситуацию один из офицеров. - Мы вообще не выполняли в этом городе никаких задач — не наша зона ответственности была. Просто мы им крепко по зубам надавали в другом месте, вот они и обиделись. Понавыдумывали.

Здесь фронт застыл еще в прошлом году Фото: Александр КОЦ

В ОЖИДАНИИ НАСТУПЛЕНИЯ

С этой бригадой мы все время были где-то рядом — то под Киевом, то под Изюмом. А познакомиться довелось на родине Нестора Махно, под Гуляйполем, который в Гражданскую войну был центром Махновщины. Направление стратегическое. Отсюда открывается дорога на Пологи, по которой я и еду к переднему краю на традиционной «Буханке» - этот автомобиль показал себя на СВО как крайне неприхотливый и невероятно проходимый. За окном мелькают топонимы — Новоселовка, Степановка, Марфополь… Где-то я это уже слышал, но в обратном порядке. Точно! На днях украинские Телеграм-каналы сообщали, что продвинулись от Гуляйполя вглубь нашей территории на 50 километров как раз через эти населенные пункты. Только здесь нет ни «Бредли», ни «Леопардов», ни крестов на броне. Только разбитые украинской артиллерией хаты, алеющие под ними тюльпаны и незримое присутствие русской армии, которая будто застыла в ожидании наступления Киева.

Заход на позиции — традиционно под утро Фото: Александр КОЦ

Никуда, разумеется, от Гуляйполя ВСУ не прорывались. Здесь линия соприкосновения застыла еще в прошлом году, и систематически идут позиционные бодания. В последние недели противник активизировался и буквально ежедневно прощупывает наши оборонительные порядки. На Пологи, в отличие от Токмака, идти сложнее — через населенники, в которых практически не осталось мирных жителей, но есть, за что цепляться. Это не в поле обороняться. Зато от Пологов можно развивать наступление не только в Запорожской области, но и в сторону ДНР, если вдруг в Зеленском победит авантюрист, и он двинется на Мариуполь.

ТРИ КИЛОМЕТРА ДО АНАРХИИ

Заход на позиции — традиционно под утро, под покровом густого тумана, опустившегося на лесопосадки. Отмечаю, что земля здесь выглядит посуше, чем на Луганщине, но все равно еще сырая. Впрочем, и колесная техника, и гусеничная здесь уже вполне пройдет. Мой провожатый — командир роты — хромает, опираясь на палочку. Под Изюмом прилетело из танка, вырвало половину икры, несколько месяцев восстановления и побег из госпиталя на передовую.

У противника, конечно, здесь позиции повыгоднее — на возвышении. В хорошую погоду нас можно было бы перещелкать здесь, как в тире. Идешь по тропинке, а вокруг — воронки от минометных прилетов, все пристреляно до метра. Наши окопы клином буквально врезаются в серую зону, за которой уже видны дачи Гуляйполя. А до самого города, давшего миру помимо анархиста Махно — сценариста «Свадьбы в Малиновке», драматурга Леонида Юхвида, всего три километра.

Обстреливает нас и с миномета, и с танков, и со ствольной артиллерии. Огрызаются, но и мы тоже по ним работаем, - встречает нас в добротных окопах командир взвода. - Иногда пытаются пробиваться по флангам. Вот на днях на двух БМП при поддержке танка и группы пехоты нас щупали. Уничтожили. Ну и на нашем направлении стараются снимать мины-ловушки. Это уже прямой признак того, что скоро попрут в наступление. Но мы к этому готовы.

Два человека извлекают из груды веток станковый противотанковый гранатомет Фото: Александр КОЦ

«САПОГОМ» ПО ВРАГУ

Если не знать, что противник в 800 метрах, за ближайшим полем, то понять, что ты находишься на переднем крае, невозможно, пока с той стороны не начинают лупить из танка — звук разрыва приходит раньше, чем грохот выстрела. В целом же быт на «передке» мало чем отличается от той же второй линии. Взводный проводит экскурсию по опорнику. Окопы в человеческий рост, блиндажи для отдыха, землянки для приема пищи, две собаки, которые вместо кошек ловят оборзевших мышей.

- Наблюдаю движение, до семи человек, - хрипит рация.

- Готовь «сапог», - отвечает взводный.

Два человека извлекают из груды веток станковый противотанковый гранатомет, который здесь вполне успешно используют с обеих сторон против живой силы. Тащат его через узкую лесополосу на край поля и готовят в стрельбе.

- Орудие! - кричит взводный.

Выстрел, и спустя несколько секунд разрыв. За ним еще один, и еще.

- Отходим, - традиционная команда, когда нет желания ждать ответного огня. - Там семь человек прокапывались ближе к нашим позициям, с того фланга они и пытаются снимать наши минные заграждения. Засекай три-четыре минуты, полетит «ответка».

Фото: Александр КОЦ

ПОПЫТКИ ПРОРЫВА

Спускаемся в столовую, разливаем чай, достаем печенье из противомышиных контейнеров.

- Выход, - констатирует самый «ушастый».

Спустя несколько секунд приглушенный разрыв раздается где-то в конце лесопосадки. По рации приказывают всем спрятаться в укрытиях.

- Мины, 82-мм, - распознают в блиндаже вражеский боеприпас по звуку. - Обычно по шесть штук кидают.

И точно, через шесть выходов-приходов на передовой снова наступает тишина. Пока туман не рассеялся, время собираться в обратную дорогу. Уже в тыловой зоне узнаю, что у соседей на Ореховском направлении была попытка прорыва. Противник полез силами до 20 человек при поддержке пяти БМП и одного танка, но потерял всю технику и отошел. И такие вылазки ВСУ совершает каждый день, выбирая направление удара. Судя по тому, что Киев перешел и к методичным налетам на нашу инфраструктуру в тылах, контрнаступление все ближе.