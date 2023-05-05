Песков заявил, что Путин может обсудить с Совбезом атаку беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

… - Сегодня я совсем буду краток, - с этих слов официальный представитель Кремля начал свой традиционный брифинг в пятницу, 5 мая. - Президент продолжает работать в Кремле. И сегодня, помимо разной внутренней текущей работы, он имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

- Дмитрий Сергеевич, вчера вы, отвечая на мой вопрос, будет ли обсуждаться на Совбезе вот эта совершенно ужасная вылазка, связанная с атакой беспилотников на Кремль. Вы сказали, что - не без этого, что - возможно. А будут ли какие-то слова публично сказаны по этому поводу?

- Я не знаю, - сказал Песков. - Я не знаю, если они будут, мы обязательно это покажем.

Но то, что будет так или иначе обсуждаться (эта тема) - ну, опять же, можно с большой долей уверенности это предположить.

- Спасибо, будем ждать.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Журналисты задали Пескову и такой вопрос:

- Возвращаясь ко вчерашним событиям (Речь - о попытке атаки на Кремль в ночь со вторника на среду. - А.Г.) и заявлениям США, которые отрицают свою причастность (к этому). В такой ситуации возможны какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном? И, вообще, остаются ли какие-то линии, по которым США и Россия поддерживают отношения?

Вот что - дословно - сказал официальный представитель Кремля:

- Безусловно, возможны. Безусловно.

Любые контакты возможны. И - для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться.

При необходимости…

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