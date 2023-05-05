Развитие человеческого капитала на евразийском пространстве обсудят на ЕЭФ – 2023

Повышение уровня жизни населения и развитие человеческого потенциала

в контексте евразийской экономической интеграции обсудят участники сессии «Евразийский диалог о рынке труда. Человеческий капитал. Здравоохранение» в рамках деловой программы II Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве. ЕЭФ приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Оператор форума — Фонд Росконгресс.

- Обеспечение развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках Союза рассматривается Евразийской экономической комиссией как приоритетная задача, и наша работа направлена на дальнейшее расширение прав трудящихся и повышение уровня их социальной защищенности», — сообщил Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Экономикам стран ЕАЭС требуются высококвалифицированные работники с новыми компетенциями, которые могут производить конкурентоспособные товары и оказывать качественные услуги. Для дальнейшего развития единого рынка труда на территории объединения необходимо внедрять современные цифровые технологии, которые позволят всем его участникам коммуницировать и трансгранично совершать юридически значимые действия. Помимо этого, при разработке и реализации национальной политики актуален обмен опытом и передовыми практиками в области высокотехнологичной медицинской помощи, а также реализация цифровых инициатив и проектов в сфере здравоохранения. Эти меры будут стимулировать экономическое, социальное и технологическое развитие.

Ожидается, что в сессии примут участие Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич, Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев, Член Коллегии (Министр) по экономике

и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, Генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов и Директор Бюро Международной организации по миграции в Москве Марина Шрамм. Модератором сессии выступит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

11 декабря 2020 года главы государств Евразийского экономического союза утвердили документ о Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (Стратегия–2025). Благополучие и здоровье населения, а также профессиональная квалификация работников как важнейшие элементы трудового ресурса нашли отражение в Стратегии–2025, включающей новые направления экономического сотрудничества: здравоохранение и профессиональное образование. Реализация стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств ЕАЭС за счет роста инвестиционной и инновационной активности, формирования гибких механизмов содействия росту и занятости.

II Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета проводятся в рамках председательства РФ в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. События ЕЭФ–2023 пройдут под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». Всего в рамках мероприятия состоятся порядка 35 деловых сессий. Они будут разделены на семь тематических направлений, среди них: «Человеческий капитал», «Технологии

и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», а также «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки». В рамках «Стратегического блока» пройдет обсуждение Стратегии ЕАЭС – 2030+.

Помимо этого, на «полях» Евразийского экономического форума пройдет Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия», деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, посвященный обсуждению новых возможностей развития международного сотрудничества в Евразии и деловой завтрак бизнес-диалога ЕАЭС – Индонезия. Также состоятся бизнес-диалоги, посвященные сотрудничеству евразийского интеграционного формата с Индонезией и странами Латинской Америки.

Подробная деловая программа – на официальном сайте форума.