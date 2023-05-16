«Собака паспорт съела!», или Как не попасться на уловки финансовых мошенников

Фото: пресс-служба МКБ

За последние годы в открытый доступ утекли миллиарды записей о гражданах РФ. Население у нас, конечно, меньше — 146 млн. А вот аккаунтов на разных площадках у современного россиянина наберется под десяток.

Главные «потребители» утечек — телефонные мошенники, которые под видом сотрудников службы безопасности банка и силовых ведомств выманивают деньги. Поговорили с директором департамента информационной безопасности «Московского кредитного банка» Вячеславом Касимовым о том, как не попасть на удочку финансовых мошенников.

«ЛЮДИ ВЕРЯТ КАРТИНКЕ»

Сегодня противодействие аферистам идет на всех уровнях. Государство и мобильные операторы стали бороться с подменой номеров. Преступники занимались этим, чтобы сбить с толку следствие. Но сейчас подменять номера стало сложнее, поэтому «разводилы» переходят на звонки через мессенджеры, в том числе WhatsApp.

— Ставят на заставку красивую картинку. Например, эмблему МВД или Центробанка. Как ни странно, это срабатывает — люди верят картинке. Воспитывайте критическое мышление! Центробанк в принципе не работает с физлицами и не стал бы звонить. У полиции другие способы связи с гражданами. Лучший способ убедиться, что ничего не случилось, положить трубку и позвонить в ту организацию, от имени которой вам поступил звонок, — напоминает Касимов.

Собеседник говорит, что сегодня на уловки аферистов поддается не только старшее поколение. Для молодежи придумывают свои схемы. Например, угон аккаунтов в Telegram. Посылают ссылку с просьбой проголосовать, человек нажимает, а злоумышленники получают доступ к аккаунту. И делают рассылку по его контактам с просьбой скинуть деньги и другими.

Мошенники создают свои кол-центры, подпольные офисы, которые ничем не отличаются от реальных — кроме своей легальности. Поэтому когда звонит фейковый представитель банка, собеседник эхом слышит реальный рабочий гул: звуки принтера, звонки, голоса на заднем фоне. Одни работники кол-центров прозванивают потенциальных жертв. Другие составляют списки номеров, третьи заняты вытягиванием данных.

— Для них это бизнес. Они за это зарплату получают, бонусы, наверно, какие-то в зависимости от качества работы. Есть люди, которые разрабатывают сценарии, используемые в мошеннических схемах. Другие отслеживают новостную повестку, чтобы придумывать, чем сейчас напугать собеседника. Например, свежая схема: звонок якобы от портала «Госуслуг». Или вам приходит реальная SMS от банка: «Получена заявка на кредит». После чего поступает звонок уже от фейковой службы безопасности, мол, на ваше имя неизвестные пытаются получить заем, — объясняет директор департамента информационной безопасности.

КОНТРМЕРЫ

Когда говорят про мошенников, все чаще используют термин «социальная инженерия».

— Это психологическая техника, которой пытаются управлять поступками людей, — объясняет Касимов. — Простой пример: создать для человека стрессовую ситуацию и тут же подсказать решение. «Ваш близкий попал в аварию! Но я знаю, как помочь. Вам даже из дома выходить не придется — ждите курьера». Или: «Ваши деньги пытаются увести мошенники. Сейчас откроем вам безопасный счет». Нюанс в том, что никаких «безопасных счетов» не существуют.

«Социальные инженеры» филигранно подбирают ключик к психике человека. После «обработки» он никому больше не верит. Банки это понимают. Добросовестные финучреждения стремятся балансировать между своим предназначением — дать клиенту сервис, например, выдать деньги со счета, — но при этом заставить задуматься, правильно ли человек поступает.

— За все банки сказать не могу, но за свой отвечу. Есть алгоритм, когда мы видим, что, судя по всему, человек под чьим-то воздействием. Уж очень неожиданно он вклад снимает, хотя совсем недавно его положил! Либо просто выглядит растерянным. Тогда мы отправляем его к специально подготовленным людям. Их задача — остановить человека от опрометчивого поступка. И это очень непростая задача. Когда человек на крючке мошенников, слушать он никого не желает. Каждую неделю такая история происходит. Я статистику получаю и постоянно вижу: наши сотрудники предотвратили очередное мошенничество. Клиенты, когда понимают, чего удалось избежать, остаются очень благодарны, — поделился собеседник.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ГРУБИТЬ АФЕРИСТАМ

Случаи, когда мошенники по телефону просят продиктовать данные банковской карты, почти сошли на нет. Основную долю мошенничества составляет формула: «ваши деньги в опасности». После чего уговаривают перевести их, взять кредиты и отправить эти средства на подставные счета.

— В банках в принципе не существует сценариев, чтобы специалист позвонил вам и сказал: нужно спасать ваши деньги. Банк может позвонить с каким-то рекламным предложением, если вы давали на это согласие. В остальных случаях беспокоить не будут, — пояснил эксперт.

В пику мошенникам, некоторые пытаются высмеивать аферистов или грубить им. Эксперт напоминает: лучшее противодействие — это молча класть трубку.

— Я был свидетелем, как мой коллега общался со злоумышленниками, которые ему звонили, он говорил, что паспорт сейчас я попробую принести, потом – ой, извините, его собака, кажется съела, я не могу сейчас его принести, — рассказал Вячеслав Касимов. — Звонящий мошенник может по-человечески обидеться. В качестве мести, например, использует ваш номер телефона как подставной. Другие жертвы могут начать помечать ваш номер как спам, заносить в черные списки.

НА ЗАМЕТКУ

Как обезопасить себя и близких от мошенников

1. Воспитывайте критическое мышление. Анализируйте причинно-следственные связи. Например, такое официальное учреждение, как Центробанк, да и обычный коммерческий банк, вряд ли станет звонить по через мессенджер. Чаще рассказывайте об этом родным и близким.

2. Не существует никаких «безопасных счетов», о которых говорят звонящие. Процедуры перевода средств под предлогом «иначе их похитят мошенники» нет ни в одном банке.

3. Возьмите за правило: выслушали неизвестного звонящего и попрощались. Подумали, не мошенник ли это. Если одолевают сомнения, сами позвоните в ту организацию, от имени которой к вам обращался неизвестный. Меньше верьте звонкам, которые вы не инициировали.