Огород и уборка спасают от опасной болезни: ученые рассказали, сколько заниматься домашними делами ради здоровья

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ходьба, уборка по дому и садоводство способны уберечь прекрасных дам от рака груди. Правда, для этого придется посвятить легкой физической нагрузке примерно 5 часов 45 минут в день. Это время активности позволит снизить риск развития рака молочной железы на 21 процент, посчитали ученые из Университета Глазго.

Эксперты говорят, что тут нет ничего сложного для работающих дам, если они, к примеру, ходят пешком на работу и с работы, гуляют в обеденный перерыв, сами готовят, хотя бы, ужин и моют посуду, убирают регулярно квартиру и делают другие повседневные дела.

Подтверждение нашли, наблюдая за 48 286 британками в возрасте от 39 до 71 года, которые согласились на масштабное исследование здоровья и образа жизни по базе данных UK Biobank. Дамы носили фитнес-браслеты круглосуточно 7 дней в неделю пять с половиной лет.

У наиболее активных женщин (5 часов 45 минут полезной активности в день) риск развития рака груди был на 21% ниже по сравнению с теми, которые активничали менее 4 часов 30 минут в сутки. В расчет принимались и вес женщин, их возраст, употребляемый алкоголь и статус курения.

А если пробежаться, то не мыть посуду можно? Доктор Карлос Селис-Моралес, автор исследования и сотрудник Института сердечно-сосудистых и медицинских наук при Университете Глазго считает, что нужно стремиться примерно к 6 часам легкой активности в сутки, а вот если говорить об умеренной и энергичной нагрузке, то это будет в среднем 1 час 36 минут в день, которые позволят снизить риск развития рака груди на 22 % по сравнению с женщинами, которые занимались меньше всех остальных в выбранной группе.

- Люди знают, что физическая активность снижает риск заболевания раком, но бывает сложно сподвигнуть себя на энергичные тренировки, — говорит доктор Карлос Селис-Моралес. - Результаты нашего исследования подтверждают, что просто активный образ жизни, без интенсивных нагрузок, способен снизить риск развития рака молочной железы. Это еще одно доказательство того, что каждый пройденный шаг имеет значение, а садоводство и прогулка крайне важны.

Фото: Андрей АБРАМОВ

КАКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛЕЗНА:

- Не менее 2 часов 30 минут умеренной аэробной активности в неделю: езда на велосипеде или быстрая ходьба каждую неделю и силовые упражнения 2 или более дней в неделю, которые задействуют все основные мышцы (ноги, бедра, спину, живот, грудь, плечи и руки).

Или:

- 75 минут активной аэробной тренировки в неделю: бег или игра в теннис каждую неделю и силовые упражнения 2 или более дней в неделю, которые задействуют все основные мышцы.

ЧЕМ НАМ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЖЕТ?

- Всего 2 часа 30 минут умеренной физической активности в неделю могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная физическая активность также снижает кровяное давление и стабилизирует нормальный уровень холестерина.

- Физические упражнения помогают избежать развития диабета 2 типа и метаболического синдрома - комбинации слишком большого количества жира вокруг талии, высокого кровяного давления, высокого уровня сахара в крови.

- Физическая активность снижает риск развития нескольких распространенных видов рака: Груди, толстой кишки, эндометрия/матки, пищевода, почки, легкого, желудка.

- Крепость мышц позволяет дольше сохранять подвижность и молодость тела.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как лучше – заниматься физкультурой пару раз в неделю по 2 часа или каждый день по 10 минут?

- Есть данные, что для взрослых неспортивных людей лучше все-таки делать несколько подходов по 10-15 минут каждый день, чем 2-3 раза в неделю по часу-два. Для здоровья лучше рассчитывать, что вы будете заниматься физкультурой постоянно, а не надрываться от случая к случаю, — считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова. - Самое первое приобретение – приятный тонус тела. Это произойдет достаточно быстро, в первую неделю.