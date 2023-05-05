Рубль пошел в гору: как стремительное падение доллара отразится на ценах в России

В пятницу курс доллара на Московской бирже в ходе торгов опустился ниже 77 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСЕ ДЕЛО В НАЛОГАХ И ПРАЗДНИКАХ?

Рубль пошел в гору — в пятницу курс доллара на Московской бирже в ходе торгов опустился ниже 77 рублей. Это произошло впервые с 31 марта – а ведь весь апрель доллар стоил под 82 рубля. Но уже 6 торговых сессий с 27 апреля по 5 мая доллар дешевеет. В чем причина нашей крепости, хорошо ли это, и вообще, каким валютным курсом пойдем дальше?

- Пока никаких фундаментальных выводов я бы не делал, - осторожничает в комментарии KP.RU директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - По недельной динамике нельзя говорить о принципиальном изменении вектора. Ситуация достаточно спокойная, но сейчас мы находимся в зоне экономической неопределенности. На рубль могут в течение короткого времени влиять разные факторы. Кто-то не вышел на торги, например. Праздники, временное затишье. Закончился налоговый период, это тоже могло повлиять. Нужно подождать хотя бы еще неделю, тогда за полумесячный период можно лучше понять, куда движется валютный курс.

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ ДОЛЛАР

А сколько вообще должен стоить доллар, чтобы всем нам было хорошо?

- По моим ощущениям рубль нашел свои комфортные границы в пределах 78-81 за доллар, - продолжает эксперт. - Такой интервал устраивает и бюджет Российской Федерации и экспортеров, которые добывают валюту для страны, и не критичен для населения. А колебания могут продолжаться постоянно. Ну, спустился до 77, потом поднимется. Никаких предпосылок для серьезных изменений курса, чтобы он улетел, например, к отметке 60 руб. за доллар, сейчас не существует.

ЗАЧЕМ НАМ КРЕПКИЙ РУБЛЬ

Когда мы слышим, что «рубль крепнет», это у многих вызывает гордость. Мол, «Ура, мы ломим, гнутся шведы!» Но так ли хорошо это для экономики?

- Укрепление рубля — для бюджета это плохо, для экспортеров плохо, - говорит Остапкович. - А для населения, может, и хорошо, если исходить из того, что это приведет к снижению цен на импортные продукты и продукты с импортной составляющей. Но далеко не факт, что снижение курса обязательно и сразу приведет к снижению цен. Это такой неторопливый процесс. Падение курса в пределах 1-3 руб за доллар не влияет ни на цены, ни на инфляцию. И период снижения важен. Для того, чтобы снижение на что-то влияло, оно должно стабильно наблюдаться в течение хотя бы месяца.

Но главное, чтобы не было резких скачков, подытожил экономист.

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