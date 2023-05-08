«Камни горят, а люди держатся» - «Мир танков» представил документальный фильм в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве

Фото предоставлены пресс-службой компании Lesta Games

“Мир танков” совместно с музеем заповедником “Сталинградская битва” подготовили специальный документальный фильм о крупнейшем сухопутном сражении, изменившем ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Приуроченный к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, он рассказывает о переломных моментах сражения и истории музейного комплекса “Сталинградская битва”.

“Мир танков” совместно с главным музеем заповедником Волгограда “Сталинградская битва” предоставили всем желающим, которые интересуются историей и неравнодушны к событиям тех лет, возможность оказаться в Волгограде и узнать о самом ожесточенном и кровопролитном сражении в истории человечества. Они также рассказали об открытии главного музея Волгограда - крупнейшего комплекса с панорамой Сталинградского сражения.

Фото предоставлены пресс-службой компании Lesta Games

Фильм повествует о событиях на Мамаевом кургане от момента высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева, изменившей ход сражения, до строительства панорамы возле мельницы Гергардта, когда 6 мая 1985 года музей “Сталинградская битва” принял первых посетителей. Экспозиция музея включает 8 залов и 4 диорамы. Каждый зал посвящен определенной теме и этапу Сталинградской битвы и расположен в хронологическом порядке.

“Стоять насмерть, за Волгой для нас земли нет!” - эти слова клятвы бойцов 62 армии стали символом стойкости и непобедимости защитников Сталинграда. Каждый день сталинградской битвы и подвига ее героев имеет свое яркое свидетельство среди экспонатов музея, о которых можно узнать из документального фильма по ссылке.

Фото предоставлены пресс-службой компании Lesta Games

«“Мир танков” всегда вносил значимый вклад в сохранение военно-исторического наследия, и годовщина величайшего подвига советских солдат в Сталинградской битве не стала исключением”, - отмечает Борис Синицкий, Операционный директор “Мира танков”. - “Совместно с музеем “Сталинградская битва” мы с гордостью представляем специальный фильм, повествующий о событиях этого сражения».

«Сталинградская битва - памятник мужеству и героизму, символ стойкости, победившим смерть,” - говорит пресс-служба музея. - “Мы благодарны возможности сделать специальный фильм совместно с “Миром танков” и рассказать всем о нашем музее, где представлены события того грандиозного сражения».

Фото предоставлены пресс-службой компании Lesta Games

9 мая в игре «Мир танков» преобразится ангар. Прообразом ангара стал мемориальный комплекс, посвященный героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. С его вершины открывался вид на весь город, поэтому он был важнейшей позицией в обороне Сталинграда.

В мемориальном комплексе есть два знаковых объекта, которые разработчики хотели показать в ангаре “Мира танков” — монумент «Родина-мать зовёт!» и площадь Стоявших насмерть. В игре площадь выглядит шире настоящей: ведь помимо танков там нужно было разместить различные сооружения. С площади хорошо видны все значимые объекты: фигура солдата-защитника, стены-руины и скульптура Родины-матери.

Фото предоставлены пресс-службой компании Lesta Games

При создании ангара разработчики “Мира танков” консультировались с сотрудниками мемориального комплекса “Сталинградская битва”. Они помогали в работе над объектами: стены-руины были созданы с помощью технологии фотограмметрии.

Кроме ангара, до X мая в игре можно выполнять праздничные боевые задачи, получать в пять раз больше опыта за первую победу в день и участвовать в тематических турнирах. Более подробную информацию можно увидеть по ссылке.