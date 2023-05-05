Ветеранам Великой Отечественной войны перечислили праздничную выплату ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы за 2023 год. Согласно указу президента, сумма составляет 10 тысяч рублей. Деньги выплачивает Социальный фонд России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году праздничные надбавки получили 14 тысяч участников и инвалидов войны, которые проживают в России и Прибалтике. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДМО).

С учетом указанных выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда составляет сегодня 60,3 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.