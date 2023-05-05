В России состоится первый Форум винного туризма

Фото Юлии Смирновой

Первый Форум винного туризма пройдет в Краснодарском крае, в Абрау-Дюрсо, с 11 по 13 мая. Он организован Центром туризма «Абрау-Дюрсо» при поддержке Всемирной организации винного туризма (GWTO) и Международного эногастрономического центра.

Сейчас более 100 российских туркомпаний и гидов предлагают туры и экскурсии на винодельни в южных регионах. Эксперты считают, что у эногастрономического туризма огромный потенциал: Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует двукратный рост к 2025 году.

Как развивать это перспективное направление? Какие успешные примеры мирового опыта стоит использовать в России? Как сотрудничать туроператорам, виноделам, рестораторам, отельерам, региональным и федеральным властям? Где и как готовить кадры? Все эти вопросы обсудят на I Форуме винного туризма.

В Абрау-Дюрсо он пройдёт не случайно - здесь расположена самая популярная у туристов винодельня России, основанная более на 150 лет назад. В 2022 году музейно-исторический комплекс курорта на озере Абрау принял более 200 000 гостей.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» первым в России вступил во Всемирную организации винного туризма, сейчас в неё входят также Центр энотуризма WinePark в Ялте и винодельня Château de Talu в Геленджике.

В форуме примет участие президент GWTO Хосе Антонио Видаль, он расскажет о современных тенденциях и лучших мировых практиках развития винного туризма.

- Индустрия туризма переживают весьма сложные времена. Мы должны сосредоточиться на возможности перемен, - считает Хосе Антонио Видаль. И подчёркивает, что винный туризм тесно связан с региональной кухней и локальными продуктами.

- Сейчас активно растет спрос на туристические продукты внутри страны, и одно из интереснейших и перспективных направлений развития - винный туризм. С коллегами из других винодельческих предприятий мы одинаково заинтересованы в расширении потенциала отрасли и выходе на международный уровень, - уверена Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам Группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Полезным и для туристов, и для бизнеса результатом дискуссий может стать единая интерактивная карта винных маршрутов России.

В Абрау-Дюрсо приедут послы Мексики, Уругвая и Доминиканской Республики в России, советник-посланник посольства Перу в РФ. Опытом поделятся профессионалы из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана.

- Проведение форума по винному туризму в Абрау-Дюрсо с участием руководителей Всемирной организации винного туризма и ключевых российских виноделен трудно переоценить, - подчеркнул в интервью «КП» вице-президент GWTO в Евразийском регионе, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. - Опираясь на богатейшее историческое наследие и следуя современным тенденциям, российский винный туризм может успешно конкурировать на международном рынке. У нас есть чем поделиться с коллегами из других стран.