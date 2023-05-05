Сергей Степашин спел про Безымянную высоту и вспомнил боевые заслуги тестя

Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ваши любимые строчки о войне, о Дне Победы?».

Так называется «Вопрос дня» (наша традиционная рубрика), который опубликован в ежедневном выпуске «КП» в пятницу, 5 мая, в преддверии главного праздника страны – Дня Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Мы попросили ответить на этот вопрос и известного политика и общественного деятеля, президента Российского книжного Союза и председателя Императорского Православного Палестинского общества Сергея Степашина…

- У меня много любимых песен о войне, - сказал Сергей Степашин. - Потому что я вырос в семье с давними военными традициями. Тесть покойный, Владимир Митрофанович Игнатьев, воевал, Герой Советского Союза. Дед мой, Дмитрий Иванович Степашин, старший сержант, член ВКП(б), к сожалению, пропал без вести под Сталинградом.

Мама пережила с бабушкой всю блокаду Ленинграда. Так что для нас война, для моей семьи, для меня лично это не пустой звук.

- Но есть песня, которая особенно памятна?

-Есть. В 1965 году впервые 9 мая сделали выходным днем. Страна праздновала 20-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. И мы, школьники, к этому празднику подготовили инсценировку песни из известного фильма «Тишина» (режиссер Владимир Басов, вышел в прокат в 1964 году – авт.) - «На безымянной высоте». Написали ее композитор Вениамин Баснер и поэт Михаил Матусовкий.

Для нас, пацанов, выступление с этой инсценированной песней было запоминающимся событием. И совершенно неожиданно через 40 лет, в 2005 году, я снова испытал большое волнение в связи с этой песней. Отмечали 60-летие Победы и на радио придумали акцию: песни о войне исполняли известные российские политики. Я вот как раз эту композицию и спел тогда.

- Сергей Вадимович, можете хотя бы один куплет исполнить?

- Я могу даже два куплета напеть. Первый и последний, они такие для меня знаковые, значимые.

Единственное, конечно, мне очень сложно петь без аккомпанемента. Поэтому уж простите меня великодушно.

(Напевает)

- Вы сказали, что ваш тесть был Героем Советского Союза.

- Тесть Владимир Митрофанович освобождал Киев, Звание Героя Советского Союза получил за форсирование Днепра. Имел 19 ранений. Он ушел из жизни давно, было всего 68 лет ему.

Он был родом из Липецкой губернии, а в армию призывался из Горловки, где в предвоенной время трудился. А сейчас этот город обстреливают украинские нацисты. Вот проснулся бы фронтовик сейчас, я думаю, он бы снова взял автомат и пошел в бой.

- Вы довольно часто вспоминаете об отце своей супруги. И все знают, что курсант Степашин женился по любви на девушке Тамаре Игнатьевой, дочери Героя Советского Союза.

- Я уже был лейтенантом, ты меня не понижай, пожалуйста.

- А ныне муж Тамары - генерал-полковник. И нередко вы с супругой отмечаете великий праздник, и на Бессмертный полк ходите, насколько я знаю, не в Санкт-Петербурге, где прожили большую часть жизни, не в столице, где сейчас живете, а в одном селе.

- Да, это село Пружинки в Липецкой губернии. Там местная школа носит имя папы моей супруги. Мы помогли этой школе очень серьезно в свое время. Ее вообще хотели закрыть. Мы добились, чтобы школу оставили. Сейчас она оборудована по последнему слову техники. Там есть специальный музей, ребята знают прекрасно, почему школа названа именем этого героя – он учился там. 9 мая жители этого села, конечно, организуют свой небольшой Бессмертный полк.

В этот раз отметим праздник дома с родными и близкими. А с утра я поеду на парад на Красную площадь. Тем более, что отец Тамары был участником великого парада в 1945 году в июне месяце.

- Сегодня мы не можем не вспомнить и вашу маму-бокадницу Людмилу Сергеевну.

- Да, маме дай Бог здоровья. Вот 95 ей в этом году исполнилось. Моя мама – удивительной стойкости человек! Испытание голодом, которое пережили ленинградцы во время блокады, наверное, даже страшнее, чем испытание боем. В бою смерть может быть не мучительной, а мгновенной. А испытание голодом – это путь к смерти медленный и мучительный.

И все-таки ленинградцы выстояли, в нечеловеческих условиях остались людьми. Они спасли свой город и себя тоже.

- А сейчас, кстати, спасают русский город Мариуполь, разрушенный во время боевых действий в процессе освобождения его от украинских нацистских формирований.

- И самое интересное, что буквально на днях в этом городе пошел первый ленинградский трамвай после начала восстановления. Вот мне это тоже очень приятно.

Мои земляки-строители там восстанавливают театр, который взорвали нацисты.

Губернатор Александр Беглов лично курирует эту тему.

- Ну, там, в Мариуполе, вице-премьер Марат Хуснуллин днюет и ночует. Уже первый детский сад заселили…

- Очень много восстановлено или построено заново. Я лично был там с миссией Общественного совета при Минстрое, видел, какими темпами идет возрождение города. Через два года следов боев не останется точно.

- Пользуясь тем, что у нас вещание и в новых регионах, в частности, в Мариуполе, вы можете обратиться со словами поздравления.

- К счастью, в Мариуполе, на Донбассе не забыли этот праздник – День Победы, в отличие от некоторых других городов Украины, не превратили его в день скорби и примирения с немецкими фашистами.

А пожеланий два. Первое – это чтобы слово «прилеты» осталось в истории. Вы понимаете, о чем я говорю.

И второе - желаю скорейшего восстановления нормальной жизни в многострадальном Мариуполе, в Донецке, Горловке и на всей территории Донбасса и Приазовья. Чтобы те, кто вынужден был уехать из родных мест вернулись наконец-то в свои дома.

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