На церемонию провозглашения нового монарха в Британию приедут миллионы людей со всего мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве пройдет коронация Карла III – нового короля Великобритании. На церемонию провозглашения нового монарха в Британию слетятся миллионы туристов со всего мира. Смотреть прямую онлайн-трансляцию восхождения Карла Третьего на престол можно будет на сайте KP.RU сегодня, 6 мая 2023 года.

Когда и где пройдет коронация короля Карла III, время

6 мая 2023 года в 11 часов утра по местному времени (13:00 мск) в Вестминстерское аббатство в современном экипаже Diamond Jubilee прибудут Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой. В соборе, где уже 900 лет коронуют английских монархов, будет около 2000 гостей. При этом выезд из дворца начнется в 6 утра по местному времени (8:00 мск).

Среди приглашенных - представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза.

Гости на коронации короля Карла III, приедут ли принц Гарри и Меган Маркл

Больше всего всех интересовало, стоит ли ждать на церемонии коронации Карла III герцогов Сассекских. Английские журналисты подсчитали, что в прессе этой теме посвящено уже около 4000 статей! 12 апреля принц Гарри развеял все сомнения и заявил, что прибудет в Лондон один, а его жена Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию коронации короля Карла III

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию церемонии 6 мая. Во время двухчасовой церемонии Карл III будет сидеть в коронационном кресле короля Эдуарда. После клятвы монарха справедливо и по закону управлять Британией и странами Содружества, архиепископ Кентерберийский помажет короля елеем, привезенным из Иерусалима. Всего торжества по поводу восхождения на престол нового монарха продлятся три дня.