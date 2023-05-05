Пандемия коронавируса официально завершилась: международный режим ЧС снят

Спустя три года после объявления пандемии COVID-19, ВОЗ сообщила о завершении бедствия. Фото: REUTERS

Свершилось. 5 мая 2023 года, спустя три с небольшим года после объявления пандемии COVID-19, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о завершении бедствия. Режим чрезвычайной ситуации международного значения прекращен, статус пандемии COVID-19 отменяется, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Uлава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: REUTERS

С начала атаки коронавируса болезнь унесла жизни по меньшей мере 20 миллионов человек во всем мире, подсчитали в ВОЗ. Миллионы пострадали и продолжаются мучиться от постковидного синдрома и обострения хронических заболеваний, спровоцированного ковидом.

Однако фактически в последнее время SARS-CoV-2 перестал оказывать существенное влияние на повседневную жизнь людей, отметил в недавнем интервью KP.RU профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Поэтому, по мнению эксперта, вполне обоснованно можно говорить о завершении пандемии. «Заболеваемость находится на контролируемом уровне. И, поскольку практически все успели привиться и (или) встретиться с коронавирусом неоднократно, мы не ожидаем каких-то драматических событий. Если только не появится сверхнеобычный мутант», - пояснил вирусолог. Вместе с тем, профессор Лукашев предупредил, что ковид будет аукаться нам практически бесконечно.

- До появления SARS-CoV-2 среди респираторных вирусов у нас была только одна серьезная головная боль - грипп. С ним мы более-менее научились справляться. При этом грипп, будучи одним из наиболее тяжелых респираторных возбудителей, является и одним из наименее заразных. Ковид же по тяжести сопоставим с гриппом и намного более заразен, особенно «омикрон» и его потомки, - подчеркнул ученый.