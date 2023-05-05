Россияне считают, что в стране нужно повысить пенсии

Больше половины опрошенных (57%) заявили, что, в первую очередь, нужно повысить пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне рассказали, какие дополнительные меры социальной поддержки нужны в стране, чтобы уровень жизни населения поднялся, а число бедняков снизилось. Так, больше половины опрошенных (57%) заявили, что, в первую очередь, нужно повысить пенсии. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Еще 43% россиян верят, что улучшить ситуацию поможет повышение уровня минимальной зарплаты.

Треть опрошенных (31%) считают, что в России нужно начать бесплатно кормить всех школьников, это поможет снять финансовую нагрузку с родителей. А еще 24% продолжили сделать бесплатными все детские сады. Тогда не только уровень бедности снизится, но и уровень рождаемости повысится, уверены участники исследования.

18% россиян предлагают продлить и расширить программу льготной ипотеки. На сегодняшний день квартирный вопрос – один из самых острых в стране. Большая часть населения не может себе позволить купить квартиру или дом, приходится брать кредиты, но условия даже по самой выгодной ипотеки все равно остаются неподъемными, поэтому расширение льгот станет настоящим спасением, считают россияне.

16% отмечают, что помощь нужна именно малоимущем, а не всем подряд, поэтому нужно разработать дополнительные меры поддержки для них. Например, можно бесплатно выдавать хорошие продукты всем, кто сегодня еще остается за чертой бедности, а также многодетным семьям, чтобы дети ни в чем не нуждались.

10% россиян считают, что в стране надо учредить государственные выплаты за хорошую работу. Это станет отличным стимулом сразу для всех категорий населения.

6% предлагают учредить отцовский капитал, в дополнение к материнскому, это поможет улучшить демографическую ситуацию и улучшить благосостояние молодых семей.

А 5% выбрали вариант «другое». Кто-то считает, что нудно снизить пенсионный возраст или ввести региональные надбавки. И только 4% считают, что существующих в стране мер поддержки достаточно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 9,9 тысячи человек.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что число бедняков в России снизилось на миллион. А все благодаря мерам соцподдержки. В 2022 году доля граждан, живущих за чертой бедности, опустилась до показателя менее 10%.