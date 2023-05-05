Домоседов больше всех: Россияне рассказали, как планируют провести летний отпуск

Треть россиян будут отдыхать дома Фото: Shutterstock

Это ж как в той песне поется «На недельку до второго я уеду в Комарово…». Почему? Да потому. «Комсомольская правда» опросила своих читателей в соцсетях на тему «Где вы планируете отдохнуть этим летом?» и выяснила, что треть из них – 33% - будут отдыхать дома (подробнее см. «Конкретно»).

На втором месте – 17% - те, кто идти в отпуск этим летом вообще не планируют. Работа и только работа. Примерно столько же поедут на дачу. За границу собрались лишь 6%, треть из них - в Турцию, другая треть - в страны СНГ, среди которых популярны Белоруссия, Узбекистан, Казахстан.

- С одной стороны, в условиях непредсказуемой политической обстановки желание россиян уезжать куда-либо ниже, чем обычно, - объясняет доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков. - С другой, в этих данных не такой уж большой процент тех, кто реально хочет остаться дома. Вспомните, такие же опросы проводят на новогодние праздники, результаты – домоседов всегда больше половины. Конечно, у кого-то снизились доходы из-за всей этой геополитической обстановки. Но многие люди любят отдыхать дома. И вообще в эпоху перемен хочется поменьше приключений. Если говорить о тех, кто будет работать без отпуска, то санкции отразились на большом количестве людей. Немало тех, кто сменил работу, и у многих нет возможности уйти в отпуск этим летом.

КОНКРЕТНО

Где вы планируете отдохнуть этим летом?

33% - отдыхать буду дома

16% - отпуск проведу на даче

10% - планирую путешествие в другие регионы России

8% - на Черноморском побережье Краснодарского края

6% - пока не думал, решу в последний момент

4% - в Крыму

2% - еду в Турцию

2% - в других странах дальнего зарубежья

2% - в странах бывшего СССР

17% - нигде, летом я работаю

Опрос проводился в соцсетях «Комсомольской правды». В опросе приняли участие 10,5 тысяч человек.