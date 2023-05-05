Виктор Орбан разоблачил «сказочников» Запада: «Россию победить нельзя»

Премьер Венгрии Виктор Орбан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, terrible infant Евросоюза, опять «нарывается». За несогласие Будапешта безропотно «взять под козырек», как это теперь принято в демократических странах, решению вышестоящих органов, страну уже несколько раз наказывали рублем (в их реалиях - евро). Но он все равно гнет свое. «В украинском конфликте не может быть победителей, а ситуация, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, возможна только в сказке», - заявил он в эфире радио Kossuth.

И ладно бы на этом остановился. И так крамольно-революционно, за такое в какой-нибудь Эстонии уже статья уголовная светит. А он продолжил: «У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему ... устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет».

Вот уж уел так уел. Представьте дряхлого Байдена, престарелого Борреля, да даже молодящуюся Урсулу фон дер Ляйен и вечно молодого душой Макрона и наденьте (мысленно) на них короткие штанишки (с Урсулой - платьеце, ведь она никаких каминг-аутов пока не делала). Представили? А теперь (тут уже не мысленно, потому что это было сказано ими вслух) добавьте: «В конфликте на Украине нас устроит только стратегическое поражение России!».

Грустно, правда? Не смешно. Потому что смеяться уместно, когда нет крови. Но западные политики в «коротких штанишках» (пусть некоторых не смущает аналогия, определения выбирает время, а не комментаторы) нацелены именно на «стратегическую победу». И Орбан им объясняет: здравый смысл победы Украины над Москвой не допускает. Это может быть только в сказке. «Сказочная страна…» - может быть, теперь эта песня о вожделениях дряхлеющего Запада, а не о прекрасных мечтаниях юности?

Орбан, отдадим ему должное, не первый раз говорит такое. И обосновывает свою позицию. Да, очень трудно победить современные западные системы вооружения и почти неограниченные финансы из бюджета США, но с другой стороны - население России превышает население Украины, на стороне Москвы более широкие "традиции оружейного производства", а также крупнейший в мире ядерный арсенал. После таких слов очевидно, что Орбан не пил из бокалов, в которые другим лидерам стран ЕС что-то подмешивают люди из Вашингтона.

При этом не забудем, что нынешний лидер Венгрии начинал свою политическую карьеру как верный птенец гнезда Сороса. И про «абсолютное зло» на Востоке, и про «истинные добродетели» Запада он выучил не хуже, чем другие лидеры европейских стран. Но то ли не слишком суровый компромат на него нарыли спонсоры «свободного мира», то ли он просто понял, что «так жить нельзя» (у нас ведь было, почему не может быть у них?), но Орбан понял, что главная задача лидера - забота об интересах своей страны и ее народа. А «идейная солидарность», которая заставляет тебя удавиться, только чтобы сосед не бросил вызов твоему суверену - это предательство этих интересов.

Ну и раз уж о сказках Орбан заговорил, вспомним еще одну. «Новое платье короля» называется, Андерсен автор. Помните? Голый король, которого лизоблюдская свита убедила, что прощелыги сшили ему сногсшибательный костюм, вышел в народ. Все верноподданически выражали восхищение новому платью короля. И лишь один мальчик сказал: «А король-то голый!» Тут все и очнулись…

Вряд ли очнутся сейчас же те, кто заморочился так, что обратного хода уже не видят. Но то, что «здравый мальчик» на Западе уже появился, внушает надежду.