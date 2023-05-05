Герой спецоперации «Z» ефрейтор Фелендюк нашел уязвимое место украинских боевиков

Рядовой Анатолий Петрив и ефрейтор Егор Фелендюк

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ПОЧИНИЛ БОЕВУЮ МАШИНУ НА ПОЛЕ БОЯ

Рядовой Анатолий Петрив

"Механик-водитель боевой машины рядовой Анатолий Петрив в составе экипажа боевой машины выполнял боевую задачу по уничтожению огневых точек противника во время освобождения одного из населенных пунктов от украинских радикалов. В ходе движения боевая машина Анатолия попала под минометный обстрел в результате, которого техника была повреждена. Петрив, понимая характер повреждения машины, проявил мужество и, рискуя жизнью, покинул защищенный броней отсек боевой машины и устранил неисправность в кратчайший срок несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника. После чего быстро вернулся на свое штатное место и, уверенно маневрируя вверенной ему техникой, вывел ее из-под огня. Действуя стремительно, Анатолий вывел машину на запасную огневую позицию и успешно обеспечил выполнение боевой задачи по уничтожению огневых точек националистов. Личное мужество и профессионализм рядового Анатолия Петрива позволили сохранить жизнь экипажу боевой машины, и не допустить потерь среди вооружения и военной техники.

НАШЕЛ УЯЗВИМОЕ МЕСТО УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ

Ефрейтор Егор Фелендюк

"Старший наводчик ефрейтор Егор Фелендюк выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения российских войск. Продвигаясь по маршруту колонны, Егор обнаружил большую группу из числа украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу. Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Фелендюк лично вел огонь из автомата и подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом, а также, поразив боезапас боевиков, спровоцировал взрыв, который уничтожил большую часть группы националистов. Оставшиеся в живых националисты, лишенные боезапаса, бежали с поля боя. Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Егора Фелендюка готовящаяся боевиками засада была сорвана".