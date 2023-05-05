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Политика5 мая 2023 17:25

Оружие массового поражения, эпидемии и вирусы перелетных птиц: что еще изучали в биолабораториях США на Украине

Глава войск РХБЗ Кириллов рассказал об итоге анализа документов про военно-биологическую деятельность США
Екатерина КОСОБОКОВА
Министерство энергетики США наряду с Пентагоном является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине

Министерство энергетики США наряду с Пентагоном является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине

Фото: EAST NEWS

Минобороны РФ продолжает анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине и в других регионах мира. В пятницу, 5 мая, состоялся очередной брифинг начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на эту тему.

Основные заявления

- Министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения.

- Министерство энергетики США наряду с Пентагоном является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине и в других регионах мира.

- Минэнергетики США не требовались дополнительные запросы в Конгресс для беспрепятственного финансирования американских военно-биологических программ.

- В интересах Пентагона на Украине был реализован проект, в ходе которого оценивались условия неуправляемой передачи птичьего гриппа.

- К массовому падежу птицы на территории Херсонского заповедника в 2021 году могли привести эксперименты украинской лаборатории.

- Накануне специалистами Министерства обороны проведена работа на территории биосферного заповедника в населенном пункте Аскания-Нова (Херсонская область). Изучение изъятых документов подтверждает, что сотрудниками заповедника до 2022 года осуществлялся отбор и передача за рубеж биоматериала, полученного от перелетных птиц.

- Основными задачами украинской лаборатории в Херсонской области были сбор и передача Пентагону штаммов особо опасных инфекций, которые могут вызвать эпидемии по аналогии с коронавирусной инфекцией.

- Масштабы реализуемых США проектов двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски требуют проведения независимого международного расследования.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ