«У нас стало больше работы, чем прежде» - эксперт о работе в кризисное время

Не успела экономика оправиться от кризиса 2020 года, как 2022-й принес бизнесу новые испытания, открыв одновременно окно возможностей: уход глобальных зарубежных компаний освободил рынок производителям отечественных товаров. Одна из сфер, где изменения происходят наиболее бурно — метрология. Руководитель отдела продаж крупной компании по сертификации измерительных приборов, автор уникальной методики продаж для этого рынка и лауреат престижной национальной премии National Business Award Дмитрий Терещенко отмечает, что индустрия к переориентации готова. Сегодня мы поговорили с ним о том, как организовывать качественные измерения и как столь узконаправленному бизнесу оставаться на плаву в новых условиях.

— Дмитрий, ваша команда, не смотря на сложное время, успешно выполняет плановые показатели. Почему для некоторых кризис — приговор, а для других — точка роста? Какие пути вы сумели увидеть?

— Кризисные явления действительно могут стать серьезными трудностями для компании. Но я уверен, что при правильном подходе они могут быть точкой роста.

В 2019 году, когда я создавал отдел продаж, отбирал кандидатов и собирал команду, основным направлением роста я видел именно диверсификацию предлагаемых продуктов и услуг. Я провел анализ рынка и потребностей клиентов, чтобы определить новые возможности для расширения нашего продуктового портфеля.

Если же говорить о текущей фазе рынка, она также демонстрирует кризисные черты, однако в отличии от предыдущего кризиса, который имел глобальный масштаб, когда закрывались предприятия по всему миру на карантин, сейчас кризис носит более локальный характер и, конечно же, это сказывается на активности контрагентов. В том числе как ответ на новые вызовы я разработал методику RFM-сегментации, которая позволила точнее определять потенциал уже имеющихся у нас клиентов.

— Какие управленческие решения вам как руководителю приходилось принимать в “пандемийный” кризис, и насколько они оказались эффективны?

Кризис 2020 года был сложным испытанием для многих компаний, и отдел продаж ИЦРМ также столкнулся с его последствиями.

В первую очередь, мы провели анализ текущей ситуации на рынке и оценили влияние кризиса на нашу целевую аудиторию и отрасль. Я провёл переоценку нашей стратегии продаж и определил новые приоритеты. Мы сосредоточились на более гибких и адаптивных подходах к продажам.

— Каким образом курс на импортозамещение повлиял на продажи услуг по сертификации измерительного оборудования, увидели ли вы потенциал для развития собственной системы продаж?

— Безусловно. Мы стали активно и целенаправленно работать с производителями из РФ и предлагать им комплексные решения, включающие не только сертификацию, но и разработку документации, адаптацию иностранной документации под российские требования. Импортозамещение стимулирует российских изготовителей к увеличению производства средств измерений, и как следствие, возрастает необходимость в сертификации - так что у нас стало даже больше работы, чем прежде.

— Вы активно занимаетесь рецензированием работ специалистов в международном научном журнале «Актуальные исследования». Тема кризиса часто поднимается в статьях авторов? И что такая работа даёт лично вам?

— Тема на слуху, но я не сказал бы, что все сидят и днями и ночами думают, как выйти из кризиса. Скорее наоборот, специалисты размышляют о развитии, его альтернативных путях. Рецензирование научных статей имеет для меня особое значение и служит мотивацией. Это свидетельствует о доверии и признании моих знаний и опыта в области продаж. Как рецензент, я имею возможность углубить свои знания и быть в курсе последних тенденций и новых исследований в области продаж.

Рецензирование позволяет мне внести свой вклад в повышение качества научных публикаций в моей отрасли и способствовать развитию науки. Я стремлюсь к тому, чтобы в области продаж проводилось больше исследований, и хочу быть активным участником этого процесса. Через рецензирование я могу предлагать конструктивную критику, делиться своим экспертным мнением с авторами статей и редакторами журнала, а также предлагать улучшения.

— Расскажите о своём пути к почетному званию рецензента. Что, по вашему мнению, помогло вам выделиться среди других кандидатов?

— Моя роль рецензента стала возможной благодаря комбинации нескольких факторов. Я уделял внимание развитию моих аналитических и критических навыков и всегда стремился быть в курсе последних исследований и тенденций в сфере продаж, систематически изучал актуальную литературу и этим развивал способность к объективной оценке научных работ.

Мое умение проводить анализ и критическую оценку исследований, опыт и собственные методические изыскания позволили мне выделиться среди других кандидатов. Как итог, на основе моего опыта, нестандартных знаний и рекомендаций от коллег, я был приглашен престижным журналом стать их рецензентом.

С уверенностью могу сказать, что рецензирование - это не только привилегия, но и ответственность перед научным сообществом. Я с гордостью беру на себя эту роль, потому что верю в важность научных исследований и их вклад в развитие сферы продаж.

— Планируете ли вы делиться собственным опытом продаж в такой узкоспециализированной сфере, как метрология? Видите ли в этом какую-то пользу?

— Да, я планирую активнее участвовать в конкурсах и премиях, связанных с моей профессиональной деятельностью. Это не только позволит мне улучшить свои навыки, но и получить новые знания, знакомства и возможности для сотрудничества.

В целом, считаю, что постоянное обучение и развитие — это ключ к успеху в любой профессии, и я намерен продолжать учиться и развиваться, чтобы достичь своих профессиональных и личных целей.

— Что можете посоветовать руководителям при работе с крупными предприятиями - ведь у вас огромный опыт в этом направлении работы?

— Думаю, ни для кого не секрет, что успешное заключение контрактов с крупными игроками рынка играет важную роль в успехе бизнеса. Это требует упорства, настойчивости и умения преодолевать трудности. Необходимо быть готовым к долгим переговорам, на которых необходимо уметь аргументировать свою позицию, умело реагировать на возникающие вопросы и возражения, готовиться к возможным компромиссам, а также к тщательному изучению требований каждого клиента. Я всегда стараюсь повышать свою компетентность и досконально разбираться в тех услугах, которые предлагаю клиенту. Считаю важным даже в самой рядовой, стандартной и небольшой сделке приложить все силы и раскрыть клиенту все нюансы предлагаемой услуги, чтобы предвосхитить его ожидания и завоевать лояльность.

Руководитель должен быть в курсе последних тенденций и инноваций в своей отрасли, чтобы предложить клиентам наилучшие решения и преимущества. Это помогает укрепить доверие и завоевать лояльность клиентов. Руководителю также следует проявлять профессионализм, эмпатию и гибкость во взаимодействии с клиентами, стремиться понимать их потребности и ожидания, а также находить индивидуальный подход к каждому заказчику.