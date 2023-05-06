Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 мая 2023 года: Какой пистолет подарен Зеленскому, какую заразу США завезли в незалежную, сколько денег подкинули Киеву

Фото: Александр КОЦ

Меньше мостов, складов и Сушек

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до 65 «воинов света», бронемашину, пикап, гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ в Петровском в ЛНР. Западная группировка войск на Купянском направлении уничтожила до 95 бойцов ВСУ, 8 автомобилей, САУ «Акация», американскую артсистему М777 и склад боеприпасов 127-й бригады теробороны в харьковском Огурцово. «Южная» группировка войск на Донецком направлении нанесено противнику такой урон: до 300 националистов и наёмников, три БМП, четыре бронемашины, одна РСЗО «Град», САУ «Акация», два склада боеприпасов 54-й и 110-й мехбригад ВСУ в Краматорске и Авдеевке, мост в районе Часов Яра. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила более 90 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубицу Д-30, американскую артсистему М777. На Херсонском направлении силы противника уменьшены на 80 бойцов, 15 бронемашин, 23 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и три гаубицы Д-30. Наши ПВО в Золотой Балке и Тягинке Херсонской области сбили два штурмовика Су-25, перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS и 14 беспилотников во всех 4 регионах. Вот опять — Су-25!

США готовило на Украине оружие массового поражения

Генерал Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии сообщил, что Минэнерго США вербовало на Украине спецов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Кириллов заявил: «Есть документы, подтверждающие, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения». Одна из 17 лабораторий Министерства — Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, (штат Вашингтон), работала на Украине в рамках проекта «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения». Экс-сотрудник той же лаборатории профессор Ричард Веллер курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, способных передаваться от животного к человеку. Исследования велись на базе Киевского института ветеринарной медицины, и Харьковского института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Ветеринар — это звучит гордо.

Агентура спецслужб Киева покушались на руководство ЗАЭС

ФСБ пресекла деятельность ДРГ, которая готовила теракт против руководства Запорожской АЭС. В ЦОС ФСБ сообщили, что террористическая группа состояла из агентуры украинских спецслужб. Координация шла напрямую через сотрудников ГУР МОУ Уманьского Александра и Никулина Андрея, агента-вербовщика Будникову Викторию и через посредника – Ткачук Юлию, которая находится в Финляндии. При обысках изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, автоматы, боеприпасы и взрывчатые вещества. Диверсанты собирали информацию о местоположении российских военных объектов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Ну что, насобирали лукошко.

Спокойно, граждане, воздушная тревога

Украинские источники рапортуют, что вечером 5 мая в столице незалежной что-то рвануло. Канал «Реальный Киев» опубликовал кадры черного дыма, заметные из нескольких районов города. В шестом часу вечера в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Позже жителей Киевской области предупредили о ракетной опасности. Тревожные сигналы были слышны в Сумской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сутками ранее воздушная тревога действовала в Киеве 3,5 часа - это данные украинского официального ресурса для оповещения граждан. А вы спросите своего президента, что это он отсиживается в Европе?

Бегство Зеленского оценили по достоинству

Журналист Стивен Брайен, обозреватель Asia Times, уверен, что шестой президент незалежной специально оказался за пределами страны после атаки беспилотников на Кремль. Брайен напомнил, что официальный Киев отрицает свою причастность к атаке БПЛА на центр российской столицы, но «по удобному стечению обстоятельств именно в это время Зеленский находился в Хельсинки с государственным визитом». Брайен разделяет мнение экспертов, полагающих, что президент Украины специально отложил возвращение домой, что подтверждает «страх Зеленского за свою безопасность», а также опасения потерять поддержку со стороны Запада. Схожее мнение высказал полковник армии ФРГ в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому телеканалу N-TV. Да не трус он, он мессия.

А где твой черный пистолет?

Петр Павел, глава Чехии сообщил, что подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75. В соцсетях он написал, что в феврале 2022 года Россия «столкнулась со стойкостью людей на Украине, где с самого начала в боях помогает чешское оружие». Павел заявил, что подарил лидеру самостийной легендарный пистолет CZ 75 с серийным номером 22 «в знак уважения к героизму украинцев». Такие пистолеты стали производить в ЧССР с 1975 года. В 1990-е годы лицензии на производство пистолета были проданы в Италию и Швейцарию, позже его выпускали в Израиле, США и Турции. В Чехии пистолет используется в полиции. Ну, а Зеленскому придется напильником сточить вторую букву.

Очередной миллиард из Европейского фонда мира ушел Киеву

1 млрд евро на закупку снарядов для незалежной выделил Совет Евросоюза через Европейский фонд мира. В официальном заявлении говорится: «Совет утвердил пакет помощи в 1 млрд евро из Европейского фонда мира. Это позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины». Помощь направят на снабжение украинской армии артснарядами калибра 155мм, а также могут быть поставлены ракеты, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской ВПК. Жозеп Боррель, глава евродипломатии, признал, что Старый Свет с удовольствием потратили бы бюджетные средства на соцполитику, но им приходится отдавать все Украине. Вы это скажите сотням тысяч протестующих во Франции.

Итальянцы плачут из-за нехватки снарядов

Corriere della Sera констатирует, что обороноспособность Италии снизилась до критического уровня на фоне поставок вооружений Киеву. В Вооруженных силах - «низкий уровень» артиллерийских снарядов. Издание со ссылкой на парламентский комитет по безопасности сообщает: «Сегодня в итальянских арсеналах не хватает боеприпасов тяжелой и легкой артиллерии. После шести декретов об оказании помощи Украине осталось совсем немного». В случае нападения страна смогла бы сопротивляться в течение 48-72 часов, утверждают представители итальянского генштаба. Рим обратился за помощью к Вашинтону, но там заявили, что Италии «придется встать в очередь». Об аналогичных проблемах в своих Вооруженных силах писала ранее британская The Times. Ну, за удовольствие вальсировать с Киевом надо платить.

Венгерский премьер напомнил про исконно венгерские земли

Виктор Орбан, венгерский премьер-министр, сообщил, что венгры заинтересованы в том, чтобы в незалежной была тишь да гладь, так как на ее юго-западе лежат древние венгерские земли. В заявлении в эфире радиостанции «Кошут» Орбан так и сказал: «Венгры вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине, потому что часть этой страны – венгерская земля, которая сейчас принадлежит Киеву» . А саму Украина в финансовом вопросе он назвал фактически несуществующей страной, конфликт в которой прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать. Ну, вы в очереди за поляками.