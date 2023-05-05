Милена Александрова, экс-гендиректор УК «Коноплекс»: «Уверены, суд кассационной инстанции восстановит справедливость»

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Редакция «Комсомольской правды» неоднократно рассказывала о перипетиях корпоративного конфликта в крупнейшем отечественном производителе технологической конопли «Коноплекс». В компании сменили гендиректора, условия устава… Арбитражный суд Москвы посчитал, что это было сделано с нарушением законодательства, тем самым встав на сторону акционера Евгения Скигина, который участвует в предприятии через компанию «Коноплекс Лимитед». Но затем Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, в удовлетворении иска «Коноплекс Лимитед» было отказано. Решение суда вступило в законную силу.

В редакцию от нынешнего руководства компании «Коноплекс» поступило письмо, отражающее его позицию о происходящем вокруг предприятия противостоянии.

Ключевые тезисы письма обсудим с бывшим гендиректором УК «Коноплекс», главой Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК) Миленой Александровой.

«ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ДОВЕРЕННОСТЬЮ»

- Милена, суд первой инстанции зафиксировал, что Роман Белоусов слишком поздно уведомил о проведении общего собрания участников ООО своего делового партнера Евгения Скигина. Апелляционный суд решил, что уведомление поступило вовремя. Как прокомментируете?

- Здесь требуется рассказать предысторию. Роман Белоусов, будучи со-акционером группы компаний «Коноплекс» на 50%, в августе 2022 года провел заседание общего собрания участников без второго участника и ключевого инвестора - Евгения Скигина.

Для организации собрания нужны соответствующие полномочия, закрепленные уставом. Для этого Роман Белоусов воспользовался доверенностью, потому что она была выдана ему как директору «Коноплекс лимитед». Мы полагали, что с того момента, как он утратил эту должность, доверенность перестала быть действующей. Тем самым Роман Белоусов без участия Евгения Скигина провел это общее собрание, по итогу которого наделил себя определенными правами, поменял устав компании, выбрал новый совет директоров и таким образом получил возможность самостоятельно и единолично принимать любые решения.

В рамках такой столь нечистоплотной, по нашему мнению, юридической махинации и был переформирован менеджмент организации, заступили новые руководители, которые сейчас осуществляют управление компанией. Мы готовы пройти все судебные инстанции, чтобы доказать правоту Евгения Скигина, потому что те методы, которыми действуют наши оппоненты, они недобросовестны.

- Ранее мы сообщали, что Роман Белоусов, сложив полномочия гендиректора компании «Коноплекс Лимитед», таким образом лишился права представлять интересы «Коноплекс Лимитед» на общих собраниях акционеров. Апелляционный суд считает, что если Евгений Скигин не уведомил Белоусова об отзыве доверенности, то она остается действующей. Вас устраивает такое решение?

- Конечно же, не устраивает. В суде неоднократно транслировалась наша позиция о том, что Роман Белоусов не мог голосовать по данной доверенности, поскольку она выдавалась ему только как директору «Коноплекс Лимитед», к тому же, эта доверенность была выдана только для того, чтобы не было необходимости постоянного получения учредительных документов с территории Кипра. Она не должна быть им использована после того, как он сложил с себя полномочия директора, отказавшись тем самым от всех полномочий по представлению интересов компании.

При этом вопрос действительности доверенности не самый главный – мы неоднократно заявляли о том, что голосовал по такой доверенности Роман Белоусов вопреки интересам и воле «Коноплекс Лимитед» и Евгения Скигина, что само по себе делает спорное решение общего собрания недействительным.

- Вы собираетесь оспаривать решение Девятого апелляционного арбитражного суда?

- Безусловно. Уверены, суд кассационной инстанции восстановит справедливость.

В ТОРГОВЫЕ СЕТИ НЕ ВЕРНУТСЯ?

- Лично вас ГК «Коноплекс» обвиняет в том, что вы как экс-гендиректор с «момента увольнения и по сегодняшний день» удерживаете имущество и документы предприятия, что стало причиной дезорганизации работы компании. Какими документами и имуществом группы компаний вы до сих пор владеете?

- Документы передавались от меня бухгалтеру. В рамках поданного Начаркиным (новому гендиректору компании – ред.) заявления в полицию в отношении меня был подтвержден тот факт, что у меня сохранились оригиналы отдельных документов, связанных с корпоративным одобрением, но не с деятельностью компании. Эти документы были мной удержаны в связи с тем, что я опасаюсь подлога или их уничтожения. Все инициированные против меня сейчас процессы, связанные с истребованием документов, я связываю с попыткой осуществления давления на меня.

Решение суда, если оно будет таковым, о том, что я должна вернуть какие-то документы, связанные с операционной деятельностью компании, будет невозможно исполнить. Вернуть можно только то, что у тебя есть. А бухгалтерские, кадровые и иные документы, связанные с операционной деятельностью, хранятся в компании у ответственных лиц.

- В СМИ содержится информация, что новое руководство группы компаний вывозит имущество предприятия в неизвестном направлении. В своем же письме в редакцию нынешнее руководство компании «Коноплекс» указывает на то, что Евгений Скигин пытается вывести производственные линии, станки и другое имущества на компанию «Коноплекс лимитед». Как обстоят дела в действительности?

- Вывоз имущества с предприятия, действительно, имеет место быть со стороны нынешнего руководства, и этому есть свидетельство. В то же время заявление Начаркина полностью искажает действительность: «Коноплекс Лимитед» как единственный кредитор имеет право и требует наложить обременение на имущество, приобретенное на деньги Евгения Скигин, чтобы Роман Белоусов и Сергей Начаркин не могли распоряжаться им по своему усмотрению без ведома кредитора, в частности, вывозить в неизвестном направлении или безвозмездно передавать в собственность Роману Белоусову

При этом тот факт, что компания оказалась большой и сложной, а производственные процессы разноплановыми, безусловно, явилось для новых руководителей откровением и, они, конечно, с этим, как я вижу, просто фактически не справляются. Для поддержания правильного функционирования всей группы компаний необходим мощный инструмент управления с опытным и подготовленным аппаратом руководителей, который понимает все действия, начиная от посевной и заканчивая поставкой финального продукта.

Все это может привести не только к нарастающему количеству исков в отношении ООО «Коноплекс» и дочерних компаний, но и к тому, что многие сетевые гиганты не захотят заключать с нами договоры поставки, поскольку для них такие вещи, как срыв контракта, – недопустимы.

«МОЯ ЗАДАЧА – НЕ НАВРЕДИТЬ»

- Были ли предпосылки для настолько крупного корпоративного спора?

- Да, конечно, предпосылки были. Поскольку Евгений на постоянной основе инвестировал в развитие компаний, он хотел получать полную и достоверную информацию о деятельности организации. В 2021 году в ходе его рабочего визита на предприятие и проверке бюджета группы компаний одна из сделок, проведенная без согласования с Евгением, вызвала у него вопросы и требование к Роману о предоставлении пояснений. В результате в марте 2022 года Белоусов Роман (на тот момент еще являлся директором кипрского участника) сложил с себя полномочия под предлогом управления бизнеса исключительно в РФ в целях недопущения конфликтных ситуаций. Кроме того, был принят новый устав, позволявший Евгению как председателю совета директоров своевременно и полно получать информацию о деятельности компаний и контролировать расходование предоставляемых Евгением денежных средств. В рамках дальнейшей работы Совета и внешней аудиторской проверки выяснилось, что инвестируемые Евгением средства не полностью шли на развитие компании. С того момента, можно сказать, что и появился конфликт, а именно попытка Романа ликвидировать инструмент контроля за расходованием средств Евгения.

- Как оцениваете нынешнее состояние группы компаний? И какие ваши действия?

- Моя первейшая задача – это не навредить бизнесу и, скажем так, дать какой-то комментарий максимально объективно, нейтрально, при этом, конечно, меня разрывает изнутри та ситуация, которая складывается в отношении, в первую очередь, сотрудников компании.

Одна из компаний вообще сейчас объявлена в ликвидацию. Это управляющая компания, где был сосредоточен самый профессиональный и компетентный менеджмент верхнего уровня, который и управлял всей этой группой компаний. Там и маркетинг, и продажи, и все, что движет в общем-то всей группой компаний. Поэтому, безусловно, больше всего я болею за сотрудников компании. Это и сотрудники сельского хозяйства, и механизаторы, и рядовые сотрудники различных направлений, и, собственно, топ-менеджмент. Коллеги жалуются в прокуратуру, однако, так или иначе мы всячески прикладываем все усилия с коллегами, чтобы постараться их сохранить.

- Как думаете, вам удастся отстоять свою правоту?

- Сейчас все силы направлены на то, чтобы в первую очередь, не допустить причинения некомпетентным менеджментом еще большего ущерба группе компаний и сохранить тот уникальный набор кадров и цикл производства, чтобы по завершении конфликта и восстановления справедливости вся группа смогла и дальше успешно работать, не потеря долю рынка.

Конечно, мы рассчитываем на то, что в конечном счете нам удастся доказать свою правоту в судах, чтобы восстановить не только контроль над группой компаний, но и компенсировать за счет причастных лиц весь ущерб, который был причинен бизнесу и работникам. Однако мы понимаем, что это не простой путь, особенно если учитывать, что фактически каждый день конфликта и бездействия компаниям наносится огромный ущерб.