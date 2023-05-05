Гузеева взвыла из-за показных рыданий артистов по умершему от рака Юдашкину: "Какая гадость соболезнования в соплях по видео"

Лариса Гузеева не поддерживает моду на публичные рыдания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Гузеева разразилась гневной отповедью в адрес известных артистов из-за публичной скорби по умершему от рака Валентину Юдашкину. Лариса Андреевна давно заслужила славу женщины, которая не стесняется в выражениях. Она может врезать так, что мало не покажется.

6 мая 2023 года состоятся похороны Валентин Юдашкин на Троекуровском кладбище. Траурная церемония начнется в 11:00. Кутюрье скончался 2 мая после многолетней борьбы с раком почки и пищевода.

Поклонники и звездные друзья массово скорбят в соцсетях в связи с невосполнимой утратой. Особенно разошлась Анита Цой, которая рыдала и с восторгом отзывалась о кутюрье.

Но Лариса Гузеева не поддерживает моду на публичные рыдания. Телеведущая призналась, что не понимает подобных публичных проявлений скорби и считает их отвратительными. Звезда полагает, что все эти посты люди выкладывают исключительно для самолюбования.

Она буквально взвыла от возмущения: "Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость".

После чего обратилась к публике с вопросом, согласны ли с ней пользователи соцсетей: "А вы как думаете?".

Народ поддержал Ларису Андреевну: "В настоящем горе не до съемок", "Показушники. Смотреть противно", "Что за дебильная мода - рыдать на публику?", "Зачем они в слезах записывают ролики?"