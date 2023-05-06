Военная спецоперация на Украине 6 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, сорвав переброску резервов ВСУ в Артемовск Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 мая 2023 года.

Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, сорвав переброску резервов ВСУ в Артемовск.

Российские штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска. С флангов им оказывают поддержку подразделения ВДВ.

Российские войска уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении. ВС России также сорвали переброску резервов украинской армии в Артемовск.

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке сообщило об уничтожении двух украинских истребителей Су-25 в Херсонской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил войска Южного военного округа (ЮВО), где проинспектировал готовность техники и вооружения для специальной военной операции на Украине.

Украинский генерал Кривонос заявил, что среди военных ВСУ растет недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского. Все это может перерасти в антиправительственные протесты, считает военный.

Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что около 15 тысяч военных ВСУ прошли обучение в Британии. По словам политика, он скоординировал с главой британского Минобороны шаги по контрнаступлению.