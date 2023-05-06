Стал известен точный распорядок церемонии коронации Карла III

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с мероприятия
Фото: REUTERS
На сегодня в Великобритании запланировано грандиозное событие – коронация нового монарха Карла III.
Похвастаться тем, что были свидетелями подобной церемонии и связанных с ней торжеств могут очень немногие, поскольку последняя коронация состоялась почти 70 лет назад: 2 июня 1953 года, когда на престол взошла мать нынешнего короля, Елизавета II.
Согласно церемониальному регламенту, в 11:00 по лондонскому времени король Карл III и его супруга королева Камилла отправятся из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство, где коронации проводятся последние 900 лет.
Добираться до аббатства супруги будут в карете «Бриллиантовый юбилей», изготовленной в Австрии к 60-летию правления Елизаветы II.
Обратный путь они проделают в другой, не менее знаменитой золотой карете, которая используется при подобных церемониях с начала XIX века.
Коронационную службу проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, процесс помазания короля будет скрыт от глаз присутствующих и от камер прессы.
Затем монарху вручат символы королевской власти: меч, шпоры, скипетр и армиллы (браслеты), а затем он будет коронован золотой короной короля Эдуарда, украшенной четырьмя сотнями драгоценных камней. После этого через помазание и коронацию пройдет супруга Карла III, королева-консорт Камилла.
Официальная часть церемонии завершится пролетом самолетов британских ВВС, за которым члены королевской семьи будут наблюдать с балкона Букингемского дворца.
На следующий день, 7 мая, по всей Великобритании пройдут коронационные обеды, которые закончатся с наступлением темноты концертами, главный из которых состоится на лужайке Виндзорского замка.
Напомним, сегодня состоится коронация короля Карла III. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с мероприятия. Смотрите и читайте здесь.