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В мире6 мая 2023 5:38

Популярнее мемуаров принца Гарри: Любящая дочь сделала книгу отца бестселлером спустя 11 лет после его смерти

Над своим первым детективным романом автор трудился целых 14 лет
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Только уйдя на пенсию, мужчина осмелился осуществить свою мечту - написать книгу

Только уйдя на пенсию, мужчина осмелился осуществить свою мечту - написать книгу

Американец Ллойдс Ричардс всю жизнь проработал помощником судьи, в 74 года он завершил свою трудовую карьеру.

Только уйдя на пенсию, мужчина осмелился осуществить свою мечту - написать книгу о самых сложных и загадочных делах в своей карьере.

Над своим первым детективным романом он трудился целых 14 лет. Но написанная им и затем изданная книга «Каменные девы» не обрела должную популярность у читателей.

Дочь Ричардса заметила, как отец переживает по поводу неудачи в писательской карьере и решила рассказать об этом в социальных сетях.

«Я выросла, наблюдая, как мой отец пишет книгу. Я знала, сколько усилий ему это стоило. Он работал весь день, а потом приходил домой ужинать со мной и моими братьями. Он проводил время с нами. И собирал небольшие кусочки рассказов для книги. Когда он издал свой труд, мы были так взволнованы. Я так гордилась им», — поделилась дочь писателя.

Ролик о том, как Ллойдс писал свою книгу, собрал 40 млн. просмотров. Люди в социальных сетях поддержали автора, а вскоре раскупили весь тираж «Каменных дев». Правда, это произошло уже после его смерти.

«Каменные девы» обошли по количеству копий даже мемуары британского принца Гарри.

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