Популярнее мемуаров принца Гарри: Любящая дочь сделала книгу отца бестселлером спустя 11 лет после его смерти

Только уйдя на пенсию, мужчина осмелился осуществить свою мечту - написать книгу

Американец Ллойдс Ричардс всю жизнь проработал помощником судьи, в 74 года он завершил свою трудовую карьеру.

Только уйдя на пенсию, мужчина осмелился осуществить свою мечту - написать книгу о самых сложных и загадочных делах в своей карьере.

Над своим первым детективным романом он трудился целых 14 лет. Но написанная им и затем изданная книга «Каменные девы» не обрела должную популярность у читателей.

Дочь Ричардса заметила, как отец переживает по поводу неудачи в писательской карьере и решила рассказать об этом в социальных сетях.

«Я выросла, наблюдая, как мой отец пишет книгу. Я знала, сколько усилий ему это стоило. Он работал весь день, а потом приходил домой ужинать со мной и моими братьями. Он проводил время с нами. И собирал небольшие кусочки рассказов для книги. Когда он издал свой труд, мы были так взволнованы. Я так гордилась им», — поделилась дочь писателя.

Ролик о том, как Ллойдс писал свою книгу, собрал 40 млн. просмотров. Люди в социальных сетях поддержали автора, а вскоре раскупили весь тираж «Каменных дев». Правда, это произошло уже после его смерти.

«Каменные девы» обошли по количеству копий даже мемуары британского принца Гарри.