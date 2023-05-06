Mаршрут процессии будет намного короче, чем у Елизаветы II в 1953 году
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6 мая в Великобритании состоится коронация 74-летнего Карла III.Она пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии свыше 2,2 тыс. человек, которые приехали на церемонию более чем из 200 стран.
Церемония коронации нового монарха состоится спустя восемь месяцев после смерти матери Карла III, королевы Елизаветы II (1926–2022). Выезд из дворца состоится в 6 утра по местному времени. А в 11 часов утра по местному времени (13:00 мск) в Вестминстерское аббатство в современном экипаже Diamond Jubilee прибудут Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой.
В ходе мероприятия новый король и королева-консорт планируют отойти от некоторых традиций августейшего семейства - например, маршрут процессии будет намного короче, чем у Елизаветы II в 1953 году.
Проживающая теперь в США часть королевской семьи прибудет на торжество в неполном составе. 12 апреля принц Гарри развеял все сомнения и заявил, что прибудет в Лондон один, а его жена Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми.
В честь коронации Карла III в Великобритании запланировано множество увеселительных мероприятий, в том числе световые и лазерные шоу, а также концерты, на которых выступят звезды шоу-бизнеса.
Смотреть прямую онлайн-трансляцию восхождения Карла Третьего на престол можно будет на сайте KP.RU сегодня, 6 мая 2023 года.