Mаршрут процессии будет намного короче, чем у Елизаветы II в 1953 году Фото: REUTERS

6 мая в Великобритании состоится коронация 74-летнего Карла III.Она пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии свыше 2,2 тыс. человек, которые приехали на церемонию более чем из 200 стран.

Когда и где пройдет коронация короля Карла III, время

Церемония коронации нового монарха состоится спустя восемь месяцев после смерти матери Карла III, королевы Елизаветы II (1926–2022). Выезд из дворца состоится в 6 утра по местному времени. А в 11 часов утра по местному времени (13:00 мск) в Вестминстерское аббатство в современном экипаже Diamond Jubilee прибудут Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой.

В ходе мероприятия новый король и королева-консорт планируют отойти от некоторых традиций августейшего семейства - например, маршрут процессии будет намного короче, чем у Елизаветы II в 1953 году.

Гости на коронации короля Карла III, приедут ли принц Гарри и Меган Маркл

Проживающая теперь в США часть королевской семьи прибудет на торжество в неполном составе. 12 апреля принц Гарри развеял все сомнения и заявил, что прибудет в Лондон один, а его жена Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию коронации короля Карла III

В честь коронации Карла III в Великобритании запланировано множество увеселительных мероприятий, в том числе световые и лазерные шоу, а также концерты, на которых выступят звезды шоу-бизнеса.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию восхождения Карла Третьего на престол можно будет на сайте KP.RU сегодня, 6 мая 2023 года.