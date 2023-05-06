Алла Пугачева приехала на прощание с Валентином Юдашкиным: Первое фото

Церемония прощание с Валентином Юдашкиным, которая проходит на Троекуровском кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Алла Пугачева приехала на церемонию прощания со знаменитым российским модельером Валентином Юдашкиным.

Корреспонденты «Комсомольской правды» сделали первое фото певицы на церемонии прощания. На фото можно увидеть, что Пугачева сидит в солнцезащитных очках на заднем сидении автомобиля.

Напомним, в среду, 3 мая, Алла Пугачева вернулась в Россию. О возвращении артистки сообщила ее помощница Елена Чупракова, которая не стала раскрывать причины возвращения певицы, однако в окружении звезды сообщили, что она прилетела на похороны Валентина Юдашкина.

Алла Пугачева прибыла на церемонию прощания с Валентином Юдашкиным Фото: Иван МАКЕЕВ

Валентин Юдашкин умер в минувший вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. У него было обнаружено онкологическое заболевание еще в 2016 году, после чего он перенес несколько операций.

Церемония прощание с Валентином Юдашкиным, которая проходит на Троекуровском кладбище, открытая. Как писал сайт KP.RU, ранее на церемонию с букетом алых роз приехал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Знаменитый модельер был автором свадебного платья для жены представителя Кремля Татьяны Навки.