Такой вот когнитивный диссонанс, который на Украине нынешней никого не смущает Фото: EAST NEWS

На Украине власти начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной с Днем Победы. Не спешите радоваться или наделять этих уродов и упырей человеческими чертами. Поздравления очень, мягко говоря, своеобразные. В Сети гуляет скан одного из них от Оболонской районной администрации Киева (Оболонь – один из районов украинской столицы).

"Дорогая Катерина Валентиновна!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне. И вместе с этим мы близки к новой победе. К победе Украины над Россией. Мы не сомневаемся, что победим. А вам мы желаем здоровья и долгих лет жизни в свободной, независимой Украине. Напоминаем вам, что ношение Георгиевской ленты запрещено законом. Также следует воздержаться от публичной демонстрации медалей орденов и других наград времён Советского Союза. С днём Победы над нацизмом. Слава Украине".

В "свободной и независимой Украине" в ожидании "победы Украины над Россией" ношение "Георгиевской ленты запрещено законом". А еще поздравляемой Екатерине Валентиновне, которая получила свои награды за эту победу нельзя их надевать и выходить в таком виде на улицу, равно как и другие награды "времен Советского Союза". А то побежденные нацисты могут побить победительницу, в лучшем-то случае. Или полиция арестует.

Жаль, конечно, что дедушка Зеленского, который был участником ВОВ, а потом дослужился в Советской армии до звания полковника перед выходом в отставку, не дожил до этого дня. Чудная была бы картина, как, с благословления собственного внука, его за награды и советскую военную форму метелят нацистские отморозившиеся ублюдки.

Такой вот когнитивный диссонанс, который на Украине нынешней никого не смущает. В котором практически в одном предложении соседствуют и поздравление с победой над нацизмом, и главный лозунг нацистских же подмастерьев и палачей, которых победили: "Слава Украине".

Впрочем, это далеко не единственный оксюморон, который определяет нынешнюю украинскую действительность. Чего стоят сносы памятников тем, кто отдал свою жизнь, освобождая Украину от нацистской оккупации, например, тому же самому генералу Ватутину. Хорошо хоть, что пока еще доживших ветеранов Великой отечественной не казнят по приговорам украинских националистов.

Скоро дойдет до того, что нацистские подонки и ублюдки будут поздравлять с "победой над нацизмом" и друг друга. Конечно, в том случае, если они еще останутся на Украине. Равно, как и сама Украина.