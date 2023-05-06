В Минобороны России вручили удостоверения лауреатов Государственной премии имени Жукова

Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области военной науки, создания образцов вооружения и военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной войне

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения дипломов, удостоверений и медалей лауреата Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова военнослужащим, ученым и деятелям искусства.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин от имени Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу поздравил лауреатов, поблагодарил за проделанную работу, за внесенный вклад в развитие отечественной военной науки и технологий, российского искусства, способствующий дальнейшему решению важнейших задач по укреплению безопасности и обороноспособности нашей страны.

Лауреатами премии Жукова в области военной науки стал авторский коллектив работы за Военно-теоретический труд в Военно-космической сфере.

Премию также получили авторский коллектив работы в области военной науки «Инновационные гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля» Начальник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского» МО РФ, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ генерал-майор Александр Есипов и врач-методист отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.Вишневского» МО РФ Владимир Бакшеев. Еще один авторский коллектив работы получил премию в области создания вооружения и военной техники.

В области литературы и искусства вручена премия Анатолию Будко директору и Дмитрию Журавлеву заместителю директора ФГБУ КИ «Военно-медицинский музей» МО РФ по экспозиционно-выставочной работе за «Цикл научных и публицистических работ по увековечению памяти медиков Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Также лауреатами в данной номинации стали Авторский коллектив работы «Скульптурная композиция «Маршал Советского Союза Василевский А.М.» художник отделения военных художников Алексей Чебаненко и Андрей Белый Генеральный директор ООО «Студия Архитектуры Андрея Белого».

Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области военной науки, создания образцов вооружения и военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной войне.

Вручая награды, замминистра отметил, что комиссией было рассмотрено 16 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами. По результатам работы Комиссии изданы Указы Президента Российской Федерации о присуждении Государственной премии в 2023 году 18 лауреатам по пяти работам.

«Всего в конкурсе приняли участие 68 соискателей из различных высших военно-учебных заведений, научно-исследовательских, общественных организаций, предприятий и учреждений России. Все работы и авторский вклад в них соискателей были тщательно изучены и оценены, за что выражаю большую благодарность экспертам и ведущим экспертным организациям», — подчеркнул Виктор Горемыкин.