Русские деньги, украинская кровь и британская ненависть: Друг Зеленского и Джонсона обворовал российскую армию и уполз к НАТО

Темерко, как следует из его сайта и публикаций в английских СМИ, «влиятельная фигура» в британской политике Фото: EAST NEWS

С Джонсоном на дружеской ноге…

Хорошо известно, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон - большой друг украинского президента Владимира Зеленского. Но мало кто знает, что у Джонсона есть еще один дружище с Украины - «украинско-британский» бизнесмен Александр Темерко. Подружились они еще тогда, когда Борис был мэром Лондона, а потом министром иностранных дел Британии. Сам Темерко рассказал как-то агентству Reuters, что «он и Джонсон иногда обращаются друг к другу «Саша» (первое имя Бориса - Александр)».

«Ну что, брат Джонсон?» - это не про Хлестакова, который был «с Пушкиным на дружеской ноге». Это про Темерко, который вспомнил (цитирую публикацию в Forbes со ссылкой на Reuters), «как они с Джонсоном в начале его срока в Форин-офисе засиживались допоздна с вином на балконе кабинета Джонсона»…

А что тут удивляться? Темерко, как следует из его сайта и публикаций в английских СМИ, «влиятельная фигура» в британской политике и критик Владимира Путина. Даже имел отношение к попытке парламентариев в 2018 году сместить Терезу Мэй с поста премьера. По крайней мере, сам так рассказывает. Да и как иначе, если он - один из видных спонсоров Консервативной партии, активистом которой стал, как только получил гражданство Британии в 2011 году. На партийные нужды пожертвовал более 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Способность «втираться» как талант

Темерко активно поддержал, как поведала The Guardian, вышедший три года назад доклад комитета по разведке и безопасности о «кремлевском вмешательстве» в британские дела. Сам-то он, как бывший российский олигарх, к этому - ни-ни, хотя некоторые и клевещут. «Я активист тори. У меня только британский паспорт. Я хочу жить и умереть здесь», - заявил он журналистам. А вот к «коренным британцам», например, к действующим и бывшим пэрам (их он назвал поименно), которые тогда имели дела с российским бизнесом, посоветовал присмотреться…

«Некоторые», это и бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, заявивший Reuters, что «у Темерко были прочные и давние связи с российскими спецслужбами». Именно из-за его «связей в ФСБ и Минобороны», пояснил он, его и включили в совет директоров ЮКОСА.

Втираться в доверие и спекулировать связями - главный талант Темерко, который он не потерял, даже став подданным тогда еще Ее Величества. А уж как он использовал свой дар будучи гражданином СССР, а затем и России - отдельная песня. Кратко напомним лишь один куплет из нее.

Хорошо известно, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон - большой друг украинского президента Владимира Зеленского Фото: EAST NEWS

И с Ельциным на дружеской ноге?

Читаем на нынешнем сайте британского подданного: «После распада СССР Александр Темерко стал ключевым переговорщиком в команде, сформировавшейся вокруг Бориса Ельцина (то есть он и с Б.Н. был «на дружеской ноге» - Е.У.). В 1991 году он был связан со штабом сил обороны, защищая российский Белый дом от военной хунты, выступая в качестве линии связи с советскими военными и убеждая их сохранять нейтралитет».

Следим за славным путем дальше: «Вскоре его пригласили в комитет по обороне и безопасности в качестве члена правления, отвеnственного за формирование новых российских вооруженных сил. В 1991 году он стал председателем комитета социальной защиты военнослужащих. Комитет ведал пенсионным обеспечением, расквартированием военнослужащих, решением социальных и жилищных вопросов». Перед глазами встает образ мужественного и непреклонного защитника прав наших обездоленных военных, которые победившей демократии почему-то оказались не нужными. А ведь было этому титану в то героическое время всего 25 лет. Но какой размах, какие масштабы дел, выпавших на его плечи!

Что было в «пропавшей» трудовой книжке

«Не помню этого прохиндея среди защитников Белого дома», - засвидетельствовал мне в 1992 году один из организаторов обороны парламента страны в августе 91-го генерал-майор авиации Александр Цалко. И многое поведал о шустром малом Темерко, передав копии документов о его бурной жульнической деятельности.

Темерко, действительно, указан среди членов госкомиссии по созданию министерства обороны, армии и флота Российской Федерации, созданной распоряжением Ельцина, как «председатель комитета по социальному обеспечению военнослужащих при правительстве РФ». А вот как он обозначен в документе зампреда Госкомитета РФ по оборонным вопросам Владимира Лопатина, который выступил критиком впопыхах созданной госкомиссии, просуществовавшей полгода. «Сомнительными финансовыми махинациями при активном содействии Кобеца К.И. (генерал армии, зампредседателя госкомиссии - Е.У.) занимается Темерко А.В. Получив должность председателя комитета по соцобеспечению военнослужащих при Госкомобороне РФ, будучи президентом Ассоциации «Конверсия» (формально созданной Кобецом при Госкомобороне РФ), он вместо решения социальных проблем для военных решал свои проблемы: брал деньги в кредит и запускал их в «оборот»…

Интересная деталь, которая многое объясняет: при назначении Темерко в госкомиссию по созданию МО у него никто не поинтересовался предыдущим трудовым путем, который обозначается в трудовой книжке. Сейчас британский подданный пишет, что перед тем, как заняться государственными делами, он был «начальником отдела охраны окружающей среды Минлесхоза». Но поскольку при переходе на госслужбу он трудовую книжку не предъявил, мне пришлось при подготовке материала о его тогдашних аферах выяснять причину такой скромности в Минсельхозе. В отделе кадров все выяснилось: Темерко был уволен по статье за потерю доверия, то есть за жульничество, которое просто не попадало под тогдашний УК. Вот он трудовую и «потерял»…

«Где деньги?» - удивились немцы

Свою первую крупную аферу Темерко, вместе с корыстными генералами, провернул на строительстве жилья для советских офицеров, которые возвращались домой после вывода наших войск из Германии. ФРГ выделило под это дело почти 8 миллиардов марок. Вот тут «радетель» прав военных и развернулся. Став одним из распорядителей этого проекта с российской стороны, он заставил даже немцев приостановить финансирование: они не могли понять, почему деньги уходят каким-то фирмам из Австрии и даже Монако, а не строителям из бывшей ГДР.

Генерала Кобеца в 1997 году за коррупцию арестовали. Правда, просидел он совсем недолго, попал под амнистию. А Темерко, который сам о себе говорил, что он «непотопляемый», чуть позже стал крупным акционером ЮКОСа. Уехал в Лондон в 2004-м. В 2005-м в России заочно обвинен в хищении почти 20 процентов акций «Енисейнефтегаза». Но в том же году лондонский суд отказал в экстрадиции «украино-британца» в Россию.

Патриот Украины с британским паспортом и российскими деньгами

Сегодня Темерко - заклятый враг России и патриот не только Англии, но и Украины. Вот что он, например, нес на одном из украинских каналов сразу после визита Байдена в Киев (напомним, что Москва на этот визит фактически дала добро): «Украина стала политической Меккой всех свободных людей, которые признают верховенство закона… Украина сегодня борется за весь мир. Мы должны низко поклониться украинскому народу и украинским вооруженным силам за противостояние с империей зла».

Украинского он не знает, хотя переехал в Москву из Украины, когда ему было уже 17 лет. Но все выступления в киевских СМИ обязательно начинает с нацистского «Слава Украине!», и потом бегло шпарит по-русски. Россию он ненавидит. Хотя все, что наворовал «непосильным трудом» - именно оттуда, потому что на Украине в 90-е своих «прихватизаторов» хватало. Прохиндей, в мутные времена подвизавшийся на «защите прав российских военнослужащих» и фактически ограбивший их, дает советы британским политикам, как им бороться с Россией. Вот один из них, о котором сообщала The Guardian. Поскольку опасность для Британии, объяснял Темерко, заключается в российских кибератаках и пропаганде российских государственных СМИ, то «Их надо закрыть».

А вот что он написал в марте для одного из европейских изданий. «Россия стала изгоем, и Запад заменил ее на мировых рынках почти без раздумий, а страны, которые раньше следовали российской линии, теперь бросают ей вызов или, что еще хуже, презирают ее». Интересно, как в Астане и Ереване оценивают эти прозрения британского подданного?

Дальше оттуда же: «Страны НАТО начнут окончательную конверсию своих запасов времен холодной войны, а затем перейдут с к созданию, хранению и поставкам в Украину действительно современного оружия… Это может затянуть конфликт, но сделает поражение России еще более катастрофическим. Это также неминуемо приведет к принятия Украины в НАТО - не как младшего партнера, а как одну из самых мощных армий Европы».

Услышали? «Слава НАТО!» И когда-то этот человек «создавал» армию России…