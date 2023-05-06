Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему возраст продажи алкоголя собираются увеличить до 21 года

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, это Гамов, помощник академика Онищенко. Смотрите, так нечестно получается. Минздрав (где, видимо, остались люди Онищенко) предлагает увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с 17 с половиной лет до 21 года. Ведь это какой удар по бюджету будет!

- Саш! Во-первых, Онищенко никогда не ударял по бюджету, поэтому подозревать его в этом не надо.

- Ну, я не совсем согласен здесь, допустим.

- Тогда больше при мне не произносите свой самопровозглашенный статус помощника моего.

- А я и так не в штате. (Только в списке.)

- Бюджету - решение поднять возраст алкоголеупотребляющих - пользы только добавит.

- Это почему же?

- Потому что люди будут меньше пить, их здоровье улучшится, они реже станут обращаться в медучреждения.

А если даже и станут, то - из-за трезвого образа жизни - подавляющее большинство болезней, в том числе алкоголизм, у них будут протекать более легко.

Поэтому, как раз бюджет только выиграет - ввиду снижения потерь, связанных с низкой трудоспособностью пьющих людей и так далее.

Ну, а что касается самой идеи, то просто мои коллеги, которые работают в Минздраве…

- И которых подговорил Онищенко.

- …робко пока еще приближаются к реализации важного резерва народосбережения, потому что они только думают ставить этот вопрос. Не уже поставили, а думают.

- (в трубке - звуки, похожие на те, когда звенят рюмки) У вас, кстати, рюмки звенят, Геннадий Григорьевич, я слышу по телефону!

- Это у меня крышка на чайнике звенит - я вот приехал сейчас на работу и хочу выпить чайку.

Так вот, и только к 21 году завершается полностью физиологический рост человеческого организма.

И если, даже мы поднимем возраст потребления алкоголя до 21 года, то уже пьющие люди, они не так быстро будут спиваться, потому что это уже будет поистине физиологически взрослый организм. Это первое.

Второе. Предложение об ограничение времени продажи…

- Нет-нет, там пока нет.

- Есть-есть там, такое у них (в Минздраве. - А.Г.) тоже уже рассматривается.

Ну, вспомните - даже в наше с вами время, когда мы активно вступали в жизнь и верили во все светлое и все хорошее…

- И гнали самогонку.

- (не обращая внимания на реплики журналиста) У нас в Москве, на фасаде Театра кукол Образцова, там часы такие сказочные есть. И ровно в 11 часов волк выходит из этой клетки своей. И этот период времени называли «час волка». Потому что в 11 часов те, кто с утра или с вечера немножко злоупотребили, им нужно было клин клином вышибить и принять обязательно 100 грамм, чтобы опохмелиться…

- Что-то у вас терминология какая-то странная…

- …они с нетерпением ждали этого «часа волка».

-… «принять, чтобы опохмелиться»? Не по-онищенковски как-то!

- И он, этот «час», был, так сказать, очень прочно инкрустирован в наше с вами сознание.

- Что-то я не уверен, что я с Онищенко сейчас разговариваю, вы такую терминологию гоните, в натуре.

- «Гонят» - это на зоне, «по фене ботают», «гонят - по понятиям». А вот мы с вами еще пока не на зоне. Хотя - от тюрьмы и от сумы никто не застрахован, но тем не менее.

- Мы с вами - тем более.

- Поэтому, и такое предложение нужно, действительно, решить. Потому что - та «понимаемость обстоятельств»… Понятно излагаю?

- А то!

-… которая должна быть, в данном конкретном случае, забыта нашим Минздравом, - она принесет большую пользу. И - очень прямолинейно и четко, заметной эффективностью, сработает на главные показатели национального развития страны.

- Геннадий Григорьевич, это всё понятно. А куда столько бухалова тогда придётся девать, когда его столько производят?

- Ну, алкогольные напитки нужно… Давайте так. Мы с вами…

- Мы с вами не говорили.

- …будем объективными и скажем, что все-таки за последнее время есть очевидное снижение объемов потребляемого алкоголя. Это есть, но этих снижений мало, надо еще больше.

- Куда больше? А вы, кстати, чай не с коньяком, случайно, не пьете с утра?

- Чай с коньяком не пьют.

- Сейчас Геннадий Григорьевич бросит трубку.

- Да! Пьют кофе с ним, может быть, еще что-то.

- Спасибо, что трубку не бросили.

- «Час волка» еще не наступил. Так что, Саш,, давай очень серьезно отнесемся с вами…

- Да я серьезно. Я поэтому и звоню вам.

- …к этому предложению, даже к робкой попытке осмыслить возможность постановки этого вопроса. И постараемся вдохновить моих коллег на этот гражданский подвиг, которого давно ждет население нашей страны.

- Спасибо вам огромное, товарищ академик. Не вычеркивайте меня из числа помощников.

- Ну, вы… дорожите и этим!

- Ага!