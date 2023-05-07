Шашлык - это бомба для старения. Семь способов снизить вред жареного мяса

Шашлык может способствовать старение, но можно снизить негативное влияние. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно, мы не будем отговаривать вас есть шашлык (уже сами замариновали!). На то и весна, чтобы встречаться с друзьями и родными и жарить вкусное мясо.

Но предупредить о том, что это все-таки не самая здоровая еда, мы обязаны.

Как рассказывает наш постоянный эксперт, врач-эндокринолог, к.м.н., Зухра Павлова в своем тг-канале, «один из главных факторов старения – это накопление конечных продуктов гликирования (КПГ)»:

- Накопление КПГ - это продукт реакции Майяра: химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке. Их еще называют гетероциклическими аминами (ГЦА), они содержатся во всех мясных продуктах. На мангале реакция Майяра происходит гораздо быстрее и интенсивнее, чем при другой термической обработке белка (варке или приготовлении на пару). Конечный продукт гликирования – это поджаристая корочка, не зря эту реакцию называют «вкусной». В нашем организме есть естественная защита от КПГ. В среднем человек может безболезненно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого – портит наше здоровье, ускоряет старение.

Но можно все-таки «улучшить» жареное мясо, сделать его, конечно, не омолаживающим, но хотя бы не столь вредным.

Вот несколько советов от доктора Павловой:

1. Маринуйте в лимонном или апельсиновом соке.

Есть научные свидетельства, что производство КПГ сильно снижается, если мясо перед готовкой выдержано в лимонном или любом другом цитрусовом соке. Причем эффект начинается после 10 минут маринования.

И в целом любой маринад (кроме, пожалуй, масляного) сильно снижает уровень КПГ.

2. Используйте для маринада правильные приправы.

Есть приправы, доказано снижающие вред от КПГ:

+ шалфей,

+ майоран,

+ эстрагон,

+ розмарин,

+ гвоздика,

+ душистый перец,

+ корица,

+ куркума.

Да, не все они подходят для шашлыка, но некоторые использовать можно и обязательно нужно.

3. Ешьте правильные овощи.

Овощи сами по себе, сырые особенно, сильно снижают вред жареного мяса. Для любителей очень здорового образа жизни лучше подойдет отварная брокколи. Она содержит мощное онкопротекторное вещество сульфорафан, также помогающее справляться с КПГ.

4. Срезайте всё подгоревшее и сильно зажаристое.

Именно в сильно обугленных кусочках содержится больше всего КПГ.

5. Не жарьте на большом огне.

Способ обработки, температура и время нагревания при приготовлении шашлыка влияют на образование КПГ.

- Для понимания — любимый американцами жареный бекон просто напичкан КПГ: в 15 граммах более 90 тысяч КПГ, это 6 дневных норм! - говорит Зухра Павлова. - А если его просто приготовить в микроволновке, то количество КПГ снизится ровно в 10 раз! В вареной сосиске – КПГ тоже много, более 7 тысяч. Но в жареной – уже более 11 тысяч.

Считается, что при обжаривании свинины на очень сильном огне (200-300 градусов) количество КПГ повышается почти в пять раз.

Делаем вывод: жарить надо как можно меньше и старайтесь не пережаривать. А лучше, вообще отказаться от этого способа приготовления.

6. Жарьте с овощами.

На первом месте по содержанию КПГ — бекон, за ним, соответственно свиной шашлык, говядина и курица (больше — в бедрах, меньше в грудке). Но если нарезать любое мясо помельче, смешать с овощами и обжарить в воке, то это будет намного полезнее: уменьшится время обжарки и, значит, будет меньше КПГ. Подойдут баклажаны, перец, лук-порей, грибы и т.д.

Но и есть и другие продукты с большим количеством белка и маленьким КПГ:

- креветки (самые безопасные, поскольку не пригорают из-за панциря);

- субпродукты (печень, сердце и т.д.)

- сыр,

- соевое мясо.

То есть вместо мяса лучше есть субпродукты и креветки. «Но при условии, что у вас нет повышенного уровня мочевой кислоты, - предупреждает доктор Павлова. - В этом случае от субпродуктов придется отказаться».

7. Предварительно отварите или приготовьте в микроволновке.

Этот совет может показаться странным, но если слегка приготовить мясо (отварить или довести в микроволновке до полуготовности), то это тоже уменьшит образование КПГ: соприкосновение с открытым огнем будет меньше.