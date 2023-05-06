Звезды на прощании с Валентином Юдашкиным: Алла Пугачева с каменным лицом сидела рядом с дочерью кутюрье

Владимир Машков Фото: Иван МАКЕЕВ

Валентин Юдашкин был самым известным российским кутюрье той яркой и противоречивой постсоветской эпохи. Он одевал отечественную творческую элиту, звезд шоу-бизнеса, почти у всех российских артистов есть наряды от Юдашкина. В то же время он обшивал команду российских спортсменов и шил для военных. В 1991 году его коллекция костюмов в форме яиц Фаберже произвела фурор во Франции. Пьер Карден предрекал Юдашкину большое будущее и не ошибся в своих прогнозах. Валентин был первым российским модельером, допущенным в Chambre Syndicale de la Haute Couture в Париже в 1996 году. И сегодня москвичи отдавали ему последние почести и свою любовь.

Алла Пугачева с каменным лицом сидела рядом с дочерью кутюрье Фото: Мария РЕМИЗОВА

Среди первых, кто пришел проститься с Юдашкиным были: Леонид Якубович, Надежда Бабкина, Дмитрий Песков, Клара Новикова, Владимир Винокур, Олег Газманов, Аркадий Укупник, Владимир Машков, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева. Алла Борисовна прилетела из Израиля вместе с мамой Валентина Юдашкина. Они дружили семьями многие годы.

Надежда Бабкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание было открытым. У ритуального зала собрались сотни журналистов, поклонников модельера, сотрудников полиции, автомобили ДПС.

Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ

Клара Новикова рассказала, что и у нее есть пальто - «красоты невозможной», которое однажды Юдашкин буквально снял с плеча манекенщицы и подарил Кларе – «забирай и носи». «Валя был невероятно щедрым человеком. Мне это пальто очень понравилось, но оно было не по размеру, — рассказала журналистам Клара Борисовна. - И я попросила Валю пальто укоротить. На что он мне ответил: нельзя укорачивать, будут неправильные пропорции. Так это пальто с правильными пропорциями и висит у меня в шкафу... Я не могу сказать, что одевалась у него, но я бывала на всех его показах и даже участвовала в некоторых. Между нами не было дружбы взахлеб, но мы всегда были рады видеть друг друга». Клара Новикова принесла на прощание букет белых роз. Очень многие, кто был хорошо знаком с Валентином Юдашкиным, несли ему именно белые розы. Например, Владимир Машков.

Олег Газманов Фото: Иван МАКЕЕВ

Юдашкин шил дорого и для богатых. Неудивительно, что на его похороны приехали богатые и знаменитые. В то же время он сам был очень щедрым человеком. Кто-то вспомнил, что он мог достать из кармана пачку денег – и отдать её безвозмездно, без расписок, если друзьям было нужно. Он поднялся на Олимп высокой моде самостоятельно, без чьей-то поддержки или протекции. Обычный парень из подмосковной Баковки. «Все что он сделал, он сделал своими руками», - отмечали его друзья. Они вспоминали его удивительную работоспособность: «Валя был трудяга». И в то же время очень чуткий, нежный, трогательный, доброжелательный человек.

Клара Новикова Фото: Иван МАКЕЕВ

- Болезнь его была очень тяжелой, но мы все надеялись. Есть же примеры, когда эту болезнь люди побеждали, но Валентину, увы, не удалось, — сказал Николай Басков. В руках Николая был букет алых роз. – Я не сомневаюсь, что его дочь Галя в память об отце продолжит его дело. В последнее время Вале было физически тяжело. Но он приходил в гости к друзьям, ему хотелось быть рядом. Поэтому сегодня мы все сюда пришли, чтобы быть рядом с ним в последний раз».

Владимир Винокур Фото: Иван МАКЕЕВ

Валентин Юдашкин скончался 2 мая. Ему было 59 лет. Он пережил своего наставника и коллегу Вячеслава Зайцева всего на два дня. Юдашкин умер после семилетней борьбы с онкологическим заболеванием. Сегодня кутюрье похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Никас Сафронов Фото: Иван МАКЕЕВ