Крымчане могут брать ипотеку и размещать депозиты: на полуострове открылся первый офис Сбера

6 мая в центре Ялты заработало отделение Сбера. Это первый офис, открытый банком на полуострове.

Теперь крымчане, как и другие жители страны, смогут пользоваться основными сервисами и продуктами банка. Это и оформление дебетовой и кредитной СберКарты, и открытие вклада, и весь спектр программ кредитования: от ипотеки до потребительского кредита.

Любые операции можно совершать в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а оплачивать покупки бесконтактно с помощью QR-кода. Кроме того, клиентам Сбера доступны переводы в СберБанк Онлайн без комиссии в рамках установленных лимитов.

Больше услуг от Сбера стало теперь доступно и юридическим лицам, работающим в Крыму. Уже с марта корпоративные клиенты могли открыть в банке расчетный счет, получить кредитные продукты и услуги дистанционного обслуживания. С открытием офиса Сбера в Ялте им стали доступны все, в том числе самые востребованные продукты банка: регистрация бизнеса, выдача бизнес-карт с полным функционалом обслуживания, размещение депозитов, зарплатные проекты для предприятий и компаний. Также в офисах Сбербанка клиенты-юридические лица смогут подключить торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов.

В ялтинском офисе есть пространство для обслуживания премиальных клиентов СберПремьер и круглосуточная зона с банкоматами.

- Сегодняшнее открытие первого офиса Сбера в Крыму – еще один важный этап развития нашей работы в регионе. Мы уже эффективно работаем на полуострове и видим большой интерес крымчан к нашим продуктам и сервисам, а новый комфортный офис сделает обслуживание клиентов более удобным и полным, — говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В планах Сбера - дальнейшее развитие сети банка в регионе. Как сообщил Станислав Кузнецов, до конца года Сбер откроет еще ряд современных отделений в других крупнейших городах полуострова.