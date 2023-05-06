Почему Сталин потребовал, чтобы нацистская Германия в 1945-м дважды капитулировала безоговорочно

Сталин тогда заявил следующее: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать"

ПЕРВЫЙ АКТ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

…- Сергей Викторович, почему в мае 1945-го дважды был подписан Акт о капитуляции Германии? В учебниках, правда, об этом говорится… Но, видимо, из-за того, что в своё время из истории Великой Отечественной попытались вычеркнуть имя Сталина, финал получился не совсем понятным.

- Если подавать этот факт с исторической точностью… Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии (1945 года) - германских вооружённых сил, был подписан 7 мая в 02. 41 в Реймсе (Франция).

Со стороны поверженного рейха - высокопоставленным военным чиновником - начальником оперативного штаба верховного командования германской армии, генерал-полковником Альфредом Йодлем. От имени СССР этот Акт принял представитель Ставки Верховного Главнокомандования - при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров.

От имени англо-американской стороны документ был подписан генерал-лейтенантом армии США, начальником Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтером Смитом. Со стороны Франции Акт заверил замначальника Штаба национальной обороны, бригадный генерал Франсуа Севез, правда - в качестве свидетеля.

- Что было главным в том документе?

- Прежде всего, содержалась «категорическая обязанность» всех германских военнослужащих «немедленно прекратить всяческое сопротивление», сдать личный состав в плен… плюс - передача вооружений, боеприпасов и «иной материальной части вооружённых сил» - союзникам.

Это, фактически, означало выход нацистской Германии из Второй Мировой войны. И тогда же - 7 мая в 14. 27 - германское радио, вещавшее в то время из Фленсбурга, передало официальное сообщение о подписании Акта о безоговорочной капитуляции.

С обращением к немецкому народу выступил только что тогда назначенный министр иностранных дел Германии в правительстве Дёница, граф Шверин фон Крозиг. Но высшее советское руководство категорически не устроило такое подписание…

КАК ПОСМЕЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЗАДВИНУТЬ НА ВТОРОЙ ПЛАН?

- Что же, на наш взгляд, точнее, с точки зрения, с позиции советской стороны, было не так?

- Дело в том, что Акт о капитуляции, подписанный в Реймсе, не был предварительно согласован с Советским Союзом и, как считали в Москве, отодвигал Советский Союз - страну, внесшую наибольший вклад в дело Победы над нацистской Германией, - на второй план. Поэтому, по предложению Сталина договорились - негласно - с союзниками считать процедуру подписания в Реймсе «предварительной капитуляцией».

Хотя на той церемонии подписания Акта присутствовала группа из 17 журналистов, США и Британия согласились отложить публичное объявление о капитуляции, чтобы СССР мог подготовить вторую церемонию - в Берлине, которая и состоялась 8 мая.

- Почему же тогда наш представитель - генерал Суслопаров подписал Акт в Реймсе?

- Так получилось, что он сделал это на свой страх и риск, так как к моменту, назначенному для подписания, инструкции из Кремля ещё не пришли. Вот он и решился поставить свою подпись с оговоркой, что этот Акт «не должен исключать возможность подписания другого Акта по требованию одной из стран-союзниц».

- Понятно…

- А вскоре после этого генерал Суслопаров получил телеграмму Сталина с «категорическим запретом подписывать капитуляцию».

Доктор исторических наук, профессор истфака МГУ Сергей Девятов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МОСКВУ НЕ УСТРАИВАЛО, ЧТО НАЦИСТЫ КАПИТУЛИРУЮТ ВО ФРАНЦИИ

- С чем же еще было связано требование Иосифа Виссарионовича «не подписывать капитуляцию»?

- Сталин тогда заявил следующее: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический Акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, - в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции».

8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (в 00. 43, 9 мая - по московскому) в берлинском предместье Карлсхорст, в здании бывшей столовой военно-инженерного училища, был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

- Второй Акт чем-то отличался от первого - кроме смены географии, то есть, места подписания?

- Да, в ряд статей Акта были внесены принципиальные изменения.

В английском тексте выражение Soviet High Command (Советское Верховное Командование) было заменено более точным переводом советского термина: Supreme High Command of the Red Army (Верховное Главнокомандование Красной Армии)

Представители Верховного Командования Германии на церемонии подписания военной капитуляции. 9 мая 1945 года

Серьезно расширили и детализировали часть статьи 2, «категорично трактующую (в новой редакции. - А.Г.) обязанности немецкой стороны» в целости и сохранности «передать вооружение, боеприпасы, иную военную технику и иное имущество» в распоряжение союзников.

Еще - дополнили список и военно-технических средств, которые «не должны подвергаться разрушению или повреждению немецкой стороной».

А вот одно положение, содержавшееся в первом варианте Акта от 7 мая, вообще было изъято. Оно звучало так:«Только данный текст на английском языке является авторитетным». Взамен вставили следующую формулировку: «Этот Акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными».

- Да, выходит, документ переработали довольно-таки существенно…

- Конечно.

- И так быстро.

- С этим тянуть было нельзя. Победа же, фактически, уже состоялась.

… И ТУТ ПОЯВИЛСЯ МАРШАЛ ЖУКОВ

- Кто прописывал этот исторический Акт - хорошо известно. И все же - давайте ещё раз назовём - всех поименно…

- Да…По требованию правительства СССР и Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, 8 мая (9 мая по времени, принятому в Москве) второй раз Акт о капитуляции Германии был подписан, я повторюсь, конечно же, в Берлине.

С немецкой стороны подписи поставили: генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе (название германских военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и от военно-воздушных сил нацистской Германии - адмирал фон Фридебург.

- То есть, подписантов с немецкой стороны стало трое.

- Безоговорочную же капитуляцию приняли маршал Советского Союза Георгий Жуков (от имени Советского Союза) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами в Европе маршал Артур Уильям Теддер (Великобритания).

В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция).

Именно день официального объявления о подписании Акта о безоговорочной Капитуляции (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) и стал - официально же - отмечаться странами антигитлеровской коалиции как День Победы.

* * *

- Спасибо, Сергей Викторович, за такие подробности. В том числе - и неожиданные. С праздником вас!

- С Днём Победы!

- Ура!