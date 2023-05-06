Захар Прилепин получил ранение, но остался жив и находится в сознании Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель Захар Прилепин возвращался в Нижний Новгород после командировки в ЛНР, где он проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот».

Машина остановилась у придорожного кафе в посёлке Пионерском Нижегородской области и какое-то время оставалась без присмотра. Видимо именно в этот момент диверсанты, предположительно следившие за писателем от самой границы, смогли заложить под капот «Ауди Q7» взрывное устройство.

Когда машина тронулась, устройство сработало. Машину перевернуло взрывом. Под ней образовалась воронка шириной в 1,5 метров.

Водитель-охранник Александр с позывным «Злой» погиб. Сообщают, что в результате взрыва Захар Прилепин получил ранение, но остался жив и находится в сознании. Сейчас его вертолётом доставили в больницу. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём телеграм, что Прилепин «в порядке».

Сообщают, что незадолго до взрыва в машине находилась дочь писателя, но её высадили незадолго до взрыва.

В настоящий момент в Нижегородской области ищут диверсантов, заложивших бомбу. Изучают записи камер видеонаблюдения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группа «Атеш», утверждающая, что охотилась за писателем с начала года. Известно, что в этой группе состоят крымско-татарские и украинские диверсанты, а курирует её 72-й центр информационно-психологических операций ЦИПСО ССО Украины. Имеют ли они на самом деле отношение к диверсии сейчас устанавливается.

Между тем, ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что по предварительным данным, подрыв автомобиля являлся местью украинских боевиков.