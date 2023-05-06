Покушение на Захара Прилепина: Как прекратить террор и диверсии против России со стороны украинских спецслужб

Пишут, что ответственность за покушение на Прилепина уже взяла на себя какое-то движение радикалов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А кто-то сомневался, что так и будет. Я про подрыв машины, в которой находился Захар Прилепин. Дарья Дугина, Максим Фомин, попытка подорвать Константина Малофеева (слава Богу, бдительность охраны не подкачала). Это ведь не против военных, не против спецслужб, это даже не в отношении чиновников теракты, хотя убийства представителей местных органов власти на освобожденных территориях украинским террористам частенько удаются. В этих районах десятки случаев покушений, удавшихся и неудачных. Это война, которую украинские спецслужбы развязали в первую очередь против российского общества. Запугать, расколоть, разломать на куски. Уничтожить "охранителей" и идеологов и запугать встревоженное "болото".

Примечательно, что еще вчера один из украинских Телеграм-каналов писал: "Наш источник сообщает, что на закрытом селекторном совещании в Офисе Президента были приняты решения о ликвидации российских "топов" перед наступлением. Задача таких убийств - это запугивание системной элиты оппонента. Плюс к этому, от поддержки системы будут отказываться многие, чтобы спасти свою шкуру - это отличный козырь. Запад уже давно дал негласное согласие на любые такие действия Офиса Президента. Вплоть до удара по Кремлю или ГосДуме".

А в конце декабря этот же канал сообщал: "Наш источник сообщает, что группы украинских ДРГ проходят обучение на западных полигонах (Британии, Чехии, также есть в Польше). Это обучение проходит по спец направлениям и под полным кураторство НАТО, которое оттачивает свою тактику и стратегию с использованием украинских бойцов".

Пишут, что ответственность за покушение на Прилепина уже взяла на себя какое-то движение радикалов из числа крымских татар и украинских националистов "АТЕШ". Но не надо обманываться – эти радикалы-террористы могут быть задействованы непосредственно для исполнения, а ниточки все равно ведут в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, военную разведку под руководством Кирилла Буданова. Кстати говоря, еще в мае прошлого года Буданов получил одобрение диверсионно-террористической деятельности своей агентуры на территории России. А потом на протяжении года вплоть до его окончания еще несколько раз обсуждал расширение географии ударов.

Сейчас, перед Днем Победы и в самом начале попытки наступления ВСУ эта опасность возросла кратно. А потому все, кто имеет хоть малейший шанс на внимание украинских спецслужб и радикалов просто обязаны по максимум соблюдать предосторожность и все меры безопасности.

Пишут, что погибший водитель-охранник Прилепина спугнул двух мужчин, которые терлись во время остановки для перекуса. Тем более, нельзя было начинать движение без осмотра автомобиля. После каждой остановки необходимо проверять машину: капот, салон, багажник на предмет появления новых предметов, в том числе, и закладок под днищем. Но это все из категории пассивной обороны. Это не прекратится без активных мероприятий – без ликвидаций тех, кто отдает приказы.

Да, я прекрасно понимаю, что нынешние главы СБУ Малюк, ГУР Буданов и другие не сидят там безвылазно, а работают в защищенных или законспирированных резиденциях. Но в местах постоянного размещения этих структур остаются сотрудники, там мощнейшие узлы коммуникаций и т.д. Да и бункеры не могут вместить всех, только самых ценных. А это значит, что в любом случае функционированию этих служб будет нанесен ущерб. Три "кинжала" по всем известным адресам, а потом можно будет замерять шкалу террористической активности украинских спецслужб. И, кстати, тех же американцев. Пора уяснить, что это не отдельные случаи, а систематическая политика государства-террориста. Это современная модификация ИГИЛ* в Европе. И поступать с ними надо точно так же.

В конце концов, извините, как я ни ценю нашего брата-журналиста, даже самого талантливого, но Бандера и Коновалец прекратили свою деятельность не в результате выступлений Левитана, а после встречи со Сташинским и Судоплатовым.

*Запрещенная в РФ организация.

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