Каждый четвертый российский водитель хотя бы раз в жизни становился жертвой автоподставщиков

Самый популярный прием у мошенников с большой дороги — это резко затормозить перед идущей сзади машиной Фото: Shutterstock

Примерно каждый четвертый российский автомобилист (24%) хотя бы раз в жизни сталкивался с автоподставщиками. А страх попасть в такую ситуацию испытывают 62% водителей. Такие данные предоставила kp.ru группа «Ренессанс-Страхование», которая провела в апреле опрос автовладельцев в крупных городах страны.

Самый популярный прием у мошенников с большой дороги — это резко затормозить перед идущей сзади машиной. В ходу еще имитация ДТП, имитация наезда на пешехода и «наезды» на парковке: мол, смотри, брат, ты меня поцарапал, плати, давай. Для достоверности могут незаметно нанести в подходящем месте царапину и на машину жертвы.

Чаще всего злодеи подстерегают добропорядочных водителей в Тюмени, Красноярске и Казани. На востоке страны охота идет на владельцев праворульных японских премиальных марок. Но исход наездов далеко не в пользу жуликов. Как сообщают водители, в подавляющем большинстве случаев (87%) им удается выпутаться без потерь. Каждому третьему в этом помогает видеорегистратор. Более чем каждый пятый (22%) смог «отболтаться»: не признавал никаких царапин и мошенники, видя, что человек не поддается, просто уезжали. Помогали также звонки в ГИБДД и страховому агенту.

- Самые распространенные схемы обмана - это провокации ДТП на перекрестках с кольцевым движением, с резким торможением перед автомобилем жертвы, когда он перестраивается, — говорит вице-президент по корпоративной безопасности компании «Ренессанс страхование» Дмитрий Дуринов. - Избежать таких ситуаций можно с помощью видеорегистратора, в идеале – с двумя камерами.

В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.