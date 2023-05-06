Филипп Киркоров не пришел на прощание с Валентином Юдашкиным

Из звезд российского шоу-бизнеса не был замечен Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После официальной церемонии прощания и гражданской панихиды, которая проходила в ритуальном зале Троекуровского кладбища, траурная процессия вышла из зала и направилась к месту захоронения пешком. Прославленные и знаменитые и обычные люди – все оказались рядом и вместе шли за гробом.

Зеваки окружили Аллу Пугачеву, которая в скорбном молчании шла за катафалком, увозившим ее друга Валентина Юдашкина в вечность. Алла Борисовна была во всем черном в соответствии с моментом. Она пряталась за темными очками и шляпкой-грибом.

Зеваки окружили Аллу Пугачеву Фото: Иван МАКЕЕВ

Её вел под руку модельер Игорь Гуляев. Народ воодушевленно фотографировал на телефоны эту пару. Певец Дмитрий Маликов прошествовал к могиле Юдашкина вместе с женой Еленой. Певица Анита Цой и Наташа Королева прятали скорбь за темными очками. Александр Розенбаум и его супруга Елена Савшинская принесли Валентину Юдашкину желтые подсолнухи – наверное, модельер их любил. Пришли проститься: Леонид Якубович, Дмитрий Песков, Клара Новикова, Владимир Винокур, Таисия Повалий, Аркадий Укупник, Владимир Машков, Николай Басков. Винокур очень скорбел, они с Юдашкиным дружили.

Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ

Месяц назад, несмотря на тяжелую болезнь, Валентин нашел в себе силы прийти на юбилей к Винокуру. На церемонии прощания были и официальные лица: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вице-президент Олимпийского комитета России Владимир Кожин, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк, адвокат Анатолий Кучерена... Проще сказать, кого не было. Из звезд российского шоу-бизнеса не был замечен Филипп Киркоров. Вместо него пришел его отец Бедрос Киркоров.

6 мая в Москве на Троекуровском кладбище похоронили модельера Валентина Юдашкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Валентин Юдашкин скончался 2 мая. Ему было 59 лет. Он умер после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Сегодня кутюрье похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.