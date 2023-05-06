Побелевшую Аллу Пугачеву вели под руки к могиле умершего от рака Валентина Юдашкина: Примадонне стало плохо, подворачивались ноги

6 мая 2023 года Алла Пугачева приехала на Троекуровское кладбище сказать последние прости и прощай Валентину Юдашкину Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла Пугачева несколько дней назад внезапно вернулась в Россию. О цели своего визита Примадонна не распространялась, но в её окружении сразу сказали - певица прилетела хоронить умершего от рака Валентина Юдашкина. Они много лет дружили, были очень близки.

6 мая 2023 года Алла Пугачева приехала на Троекуровское кладбище сказать последние прости и прощай Валентину Юдашкину. Умерший от рака кутюрье упокоился на центральной аллее. Примадонна была и на отпевании, и на месте упокоения, во всем поддерживала вдову Марину Юдашкину. Но в какой-то момент артистке стало плохо.

Для выхода певица выбрала платье из тончайшей шерсти темно-серого цвета, замшевые сапожки и черное кашемировое пальто. Довершали элегантный образ шляпка и темные очки. За ними Алла Борисовна прятала заплаканые глаза.

Пугачева стойко держалась во время церемонии прощания, но по пути к могиле кутюрье ей стало нехорошо. Она была белее мела. В итоге звезду эстрады вели под руки помощник и модельер Игорь Гуляев. А помощница Елена Чупракова отгоняла от певицы толпу, освобождая звезде путь.

Перед тем, как тело Валентина Абрамовича предали земле, к Алле Борисовна подошел Дмитрий Песков. Он переговорил с певицей и поцеловал ей ручку. Во время погребения артистка надела теплый пуховик, так как погоды нынче стоят не майские.