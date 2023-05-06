Наряды с коронации Карла III: Королева Камилла лично продумывала дизайн платья, а принцесса Кейт поразила старинной мантией и изящной тиарой

В Британии прошла церемония коронации Карла III Фото: REUTERS

Быть приглашенной на церемонию коронации и уж тем более участвовать в ней для женщин предполагает массу хлопот, основная часть которых означает выбор наряда и модных аксессуаров. Для всех остальных коронация – это еще и возможность посудачить о вкусах королевы-консорта и невесток британского монарха.

Фото: REUTERS

Супруга Карла III Камилла в начале этого года объявила, что платье, в котором она предстанет перед народом на коронации, сошьет британский дизайнер Брюс Олдфилд.

Фото: REUTERS

Этот кутюрье давно работает с королевской семьей, он был одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы и пошил немало нарядов, в которых Камилла появлялась на публике.

Фото: REUTERS

Дизайн платья держался в секрете до сегодняшнего дня. Из ателье Олдфилда лишь сообщали, что королева лично принимала участие в разработке модели.

Фото: REUTERS

Платье получилось великолепным: белое, с золотой вышивкой. Оно удачно сочеталось с белым цветом наряда Карла III. Сам Олдфилд остался в восторге, сообщив журналистам, что работает с Камиллой уже более 10 лет, и «платье для коронации сочетает в себе стиль и силуэты, которые нравятся Ее Величеству». Кутюрье также сказал, что работая над столь важным заказом, он «заглядывал в историю коронационных платьев и королевы Елизаветы II, и ее предшественниц».

Фото: REUTERS

На груди королевы-консорта красовалось ожерелье, которое надела Елизавета II на церемонию своей коронации в 1953 году.

Фото: REUTERS

У этого ювелирного украшения – собственная история: оно было подарено королеве Виктории в далеком 1858 году и с тех пор является одним из самых ценных элементов королевской сокровищницы.

Фото: REUTERS

Камилла стала первой с XVIII века представительницей династии Виндзоров, решившей отказаться от заказа специальной, новой короны и согласилась на повторное использование короны, водруженной когда-то на голову королевы Мэри. Букингемский дворец заранее сообщил, что в эту историческую реликвию «были внесены незначительные изменения».

Фото: REUTERS

После коронации на руке Камиллы появилось особое кольцо, являющееся в Великобритании одним из символом монаршей власти и символизирующее обручение и единение с народом.

Фото: REUTERS

Кстати, британцы полюбили Камиллу не в последнюю очередь из-за ее фирменного образа, пережившего уже добрый десяток модных тенденций, ровно как и образ Елизаветы II. Известно, что королева-консорт хранит верность лишь нескольким проверенным лейблам, предпочитая одежду от Dior, Burberry и Fiona Clare.

Фото: REUTERS

Поводом для жарких споров модниц стал и туалет, в котором на коронацию прибыла жена принца Уильяма, принцесса Уэльская Кейт. Многие поначалу решили, что мантия, наброшенная на плечи принцессы, и есть несколько архаичный туалет, выбранный Кейт. Но позднее выяснилось, что это старинная деталь церемониального гардероба, надетая Кейт по просьбе королевской четы.

Фото: REUTERS

Блистала принцесса Уэльская в белом платье от бренда Alexander McQueen. Ранее она упоминала, что в ее наряде «будет оттенок синего». Серебристо-синей оказалась тонкая вышивка на рукавах и подоле.

Фото: REUTERS

Британцы в преддверии коронации спорили – что будет украшать голову Кейт. В Вестминстерское аббатство принцесса прибыла в роскошной тиаре. При чем до сих пор так и не ясно – это специально созданный головной убор или ювелирное украшение по типу диадемы. Известно лишь, что Кейт не раз надевала тиары, включая известные во всем мире «Цветок лотоса» и специально изготовленную Домом Картье тиару, которую украшала голову Кейт во время ее свадьбы в 2011 году.

Фото: REUTERS

Сегодня Кейт уже попадала в объективы фотографов в другом наряде: утром она совершила прогулку по центру Лондона и посетила обед, на который были приглашены генерал-губернаторы территорий, входящих в Британское Содружество, действующий премьер-министр и его предшественники. На Кейт было элегантное белое платье-миди и серьги-подвески с бриллиантами и жемчугом.

Через пару часов ей пришлось сменить наряд, чтобы присутствовать на торжественном приеме в честь глав иностранных государств, прибывших на коронацию. Для этого случая Кейт выбрала ярко-синее платье с рюшами на лифе и золотыми пуговицами.

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