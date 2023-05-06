Спасателей МЧС в регионах России пересадили на мотоциклы

Основная задача мотогрупп - патрулирование в лесах, степях и профилактика природных пожаров Фото: Кадр видео

«Основная задача мотогрупп - патрулирование в лесах, степях и профилактика природных пожаров, - сообщили в «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства (дежурный - Кирилл Нестеров).- Но и на другие вызовы сотрудники МЧС теперь будут приезжать ещё быстрее…»

А это значит - мотоспасатели смогут оказывать первую помощь и выполнять первоочередные работы ещё до прибытия основных сил.

«Мотоциклы оборудованы световой сигнализацией и сиреной, - читаем в оперативной информации. - Вес каждого мотоцикла с полной экипировкой - около 400 кг. Спасательные байки не только быстрее доставляют огнеборцев к месту вызова, но и помогают перевозить пожарно-техническое оборудование. В частности, это инструмент для разжима и резки металла».

В каждом МЧС-мотоцикле имеется ручная установка для тушения пожара емкостью 20 литров. «Этого достаточно, - считают специалисты, - чтобы справиться с возгоранием на площади до 10 квадратных метров».

Плюс - порошковый огнетушитель…

ВЕСТИ С МЕСТ

Екатеринбург.

«Здесь мотоспасатели (обычно они работают в паре) за прошлый мотосезон на пожары и ДТП выезжали около 300 раз».

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Ростовская область.

В разгар пожароопасного сезона в день спасателям на мотоциклах приходится делать до 20 выездов. «За мотосезон 2022-го они более 1,5 тысячи раз первыми прибывали к месту пожара, спасли 78 человек».

При ЧП на воде используются и гидроциклы.

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Краснодар

«Местным мотоспасателям иногда приходится отклоняться от маршрутов, если требуется оказать первую помощь. На мотоциклах имеются аптечки с медстредствами».

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